Derbi öncesi Galatasaray'a mesaj yolladı: Geri dönüşlerin efendisi!

İlk 15 dakikada Sowe ve Laçi’nin golleriyle şoka giren Fenerbahçe ikinci yarıda şov yaptı. Perdeyi 55’te Marco Asensio açtı. 58’de Talisca sahne aldı. 63’te Asensio örümcek ağlarını aldı ve Fener skoru 3-2 yaptı. En Nesyri ve Brown’la perde kapandı.

Giriş Tarihi :24 Kasım 2025
Fener tam yol ileri... Sarı-Lacivertliler, Rizespor deplasmanında 2-0 geriye düşmesine rağmen 5-2 kazanarak üst üste 5. galibiyetini aldı. Tedesco'nun ekibi Galatasaray derbisi öncesi zirve ile farkı yeniden 1 puana indirdi. 6. dakikada Rize öne geçti. Rak-Sayi'nin sağ çaprazdan ceza sahasının içerisine yerden gönderdiği topla buluşan Sowe skoru 1-0 yaptı.

15. dakikada frikikte topun gerisine geçen Laçi şık bir vuruşla Ederson'u mağlup etti: 2-0. 55. dakikada Asensio sahneye çıktı ve kaleci Fofana'nın büyük hatasıyla fark 1'e indi: 2-1. 3 dakika sonra Talisca kafayla golü attı, Fener 3 dakikada geri döndü. 63. dakikada Rizespor'da Laçi ikinci sarı kartı görerek oyundan atıldı ve takımını 10 kişi bıraktı. 65. dakikada sahneye yine Asensio çıktı. İspanyol yıldız uzaklardan harika bir gole imza atarak takımını deplasmanda 3-2 öne geçirdi. 78'de defansın hatasını değerlediren Nene "al da at" dedi. En Nesyri yakın mesafeden golü attı. 88'de Brown skoru belirledi: 2-5.


TARİHTE BİR İLK!


Fenerbahçe dünkü flaş galibiyetle Süper Lig tarihine adını yazdırdı. Sarı-Lacivertliler üst üste iki deplasman maçında 2-0 geriye düşmesine rağmen 3 puanı almayı başaran ilk takım oldu. Beşiktaş deplasmanında da benzer bir senaryo ile maça başlayıp derbiyi 3-2 kazanan Kanarya dün de Rizezpor önünde aynı geri dönüşe imzasını attı.


Özellikle ilk yarıda büyük sıkıntı yaşayan Fener derbi öncesi kazanarak zirve ile farkı yeniden 1 puana çekmeyi de başardı.

