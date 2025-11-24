Asensio durdurulamıyor! Sahneye çıkınca yargı dağıttı!

ASENSiO durdurulamıyor... Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı İspanyol yıldız son haftalardaki etkili performansına Rize'de yeni bir halka daha ekledi. Sarı-Lacivertli oyuncu Kanarya'nın 2-0 geriye düştüğü maçta canını dişine takarak oynarken bitmez tükenmez enerjisiyle alınan 3 puanda başrol oynadı. Takımının 1. ve 3. gollerini atan Asensio rakipleri tarafından durdurulamazken karşılaşmaya damgasını vuran isim oldu.

HER MAÇ GÖZ DOLDURUYOR

İSPANYOL futbolcu son 5 maçta fileleri 5 kez havalandırırken Fenerbahçe'nin çıkışında önemli rol oynadı. Son 5 maçta Karagümrük, Beşiktaş ve Kayserispor'a 1 gol atan Asensio dün de 2 gol attı. Yıldız oyuncu gol atmadığı G.Antep önünde de 1 asist yapmıştı. Asensio dün ayrıca yüzde 92'lik isabetli pas ortalaması yakaladı.



KALİTEMİZLE KAZANDIK



FENERBAHÇE Teknik Direktörü Domenico Tedesco Ç.Rizespor maçından sonra takımda büyük enerji olduğunu söyledi. İtalyan hoca, "Bu bütün takım olarak alınmış bir galibiyet. Her oyuncu benim için aynıdır. Maalesef sahaya 11 oyuncu koyabiliyorum. İmkanım olsa herkesi aynı anda sahaya koyardım. Hepsi oynamayı hak ediyor. Bu galibiyet kalitemizin ürünü bir galibiyet. Çok mutluyum" dedi. G.Saray maçını konuşmayı henüz tercih etmediğini söyleyen Tedesco, "Şu anda bizim için Ferençvaroş maçı var. Benim aklım önce bu maçta olacak" diye konuştu.



FÜZEYİ BÖYLE GÖNDERDİ



GECENİN yıldızı Asensio skoru 3-2'ye getiren golü müthiş bir vuruşla attı. İspanyol yıldız sol ayağının üzeriyle ceza sahası dışından harika bir şut gönderek adeta örümcek ağlarını aldı.



3 YIL SONRA FRİKİKTEN GOL YEDİ!



Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Ederson 3 yıl 3 ay sonra frikikten gol yedi. Brezilyalı eldiven dün Laçi'nin frikik golüne engel olamadı. Ederson son olarak 2022'de- Newcastle ile oynanan karşılaşmada Kieran Tripper'den gol yemişti.



TALİSCA'DAN SİHİRLİ DOKUNUŞ



Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca Rizespor maçının 56. dakikasında Mert Müldür'ün yerine oyuna dahil oldu. 58. dakikada gelişen atakta Nene'nin yaptığı ortada kafayla topu ağlara yollayan yıldız futbolcu topa ilk dokunuşunda gol sevinci yaşadı. Maçta kendisinin ikinci takımının da 4. golüne yaklaşan Talisca kaleci Fofana'yı geçemedi. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla Trendyol Süper Lig'de 13 maça çıkan deneyimli futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 6 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Yıldız futbolcunun gelecek hafta oynanacak derbiye 11'de başlaması bekleniyor.



NENE BU KEZ 2 ASİST YAPTI



Geçtiğimiz hafta Kayserispor karşısında 2 gol atan Nene dün de Çaykur Rizespor maçında sahneye çıktı. Bu kez gol atamayan Malili futbolcu dün de Talisca ve En- Nesyri'nin gollerinde 2 asist yaptı. Sarı-Lacivertli futbolcu topla 64 kez buluşurken 39 pasın 33'ünde başarı sağladı. Nene ilk 11'de başladığı maçta büyük alkış aldı.



EİNTRACHT FRANKFURT'UN GÖZÜ SZYMANSKİ'DE



TAKIMDAN ayrılması beklenen Sebastian Szymanski için Alman basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Frankfurter Rundschau, devre arasında orta saha hamlesi yapmak isteyen Eintracht Frankfurt'un Polonyalı 10 numarayı gündemine aldığını yazdı. Haberde Fenerbahçe'nin 15 milyon euro istediği öne sürüldü.