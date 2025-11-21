PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Fred: “Puan kaybına tahammülümüz yok”

Fenerbahçe’nin Brezilyalı orta sahası Fred, Galatasaray ile süren zirve yarışında puan kaybına tahammülleri olmadığını söyleyerek “Bir puan farkla yarış sürüyor, tüm puanları toplamak istiyoruz. Şampiyon olursak tarih yazarız” ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Kasım 2025
Fred: Puan kaybına tahammülümüz yok

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ligde pazar günkü Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdüren Sarı-Lacivertliler'in orta sahası Fred, flaş açıklamalar yaptı. Zirve yarışında Galatasaray ile mücadele ettiklerini ve tüm puanları kazanmak istediklerini belirten Brezilyalı yıldız "Bizim hiçbir şekilde puan kaybına tahammülümüz yok. Şu anda yarış Galatasaray'la bizim aramızda yakın bir şekilde sürüyor. Bir puanlık fark var. Toplayabildiğimiz kadar puan toplamak istiyoruz. Amacımız tabii ki galibiyet elde etmek olacak. İyi bir takım olduğumuzu, iyi bir durumda olduğumuzu düşünüyorum. Şampiyon olabiliriz. Şampiyonluğu başarırsak tabii ki tarih yazmış olacağız" ifadelerini kullandı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
TAKVİM FETÖ’nün kolejini belgeleriyle ifşa etmişti! Bakan Tekin’den TBMM’de Gülbahar gündemi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Beykoz’a telefon! Gençlere hitap etti
Türk Telekom
İlk kez ortaya çıktı! İşte Böcek ailesinin kaldığı oteli ilaçlayan çalışanın görüntüleri
AK Parti’de İmralı komisyonu: Ziyarete olumlu bakıyoruz oylama olursa olumlu oy vereceğiz
’TİP’ik provokasyon! Sera Kadıgil’in skandal sözleri sonrası Bakan Yusuf Tekin komisyondan ayrıldı
28 maddelik Ukrayna planı: Trump ve Putin anlaştı iddiasına Kremlin’den yalanlama! Kiev taslağı aldık dedi
Gençlere evlilik desteği 250 bin TL’ye çıkıyor! Ne zamandan itibaren geçerli olacak?
Skandal görüntüler ortaya çıktı: İşte Böcek ailesinin otelde kilitli kaldığı anlar! Otel sahibi ve çalışana yakalama kararı
Başkan Erdoğan’dan erkeklere çocuk uyarısı: Kadınlar gerekli desteği göremiyor
CHP’nin İmralı oyunu deşifre! SÖZCÜ’yü yalanlayıp TAKVİM’i doğruladılar: Önce hayır diyecekler sonra komisyonla gidecekler
Kim Milyoner Olmak İster’de gladyatör sorusu yarışmacıyı yaktı!
Vucic de Saraybosna’da insan avına katıldı mı? Soruşturma başlayacak
Türkiye’nin 2026 Dünya Kupası play-off turundaki rakibi belli oldu!
Başkan Erdoğan G20 Zirvesi için Güney Afrika’ya gidiyor! Liderlerle bir araya gelecek
Kıbrıs’ta kritik görüşme! Erhürman Rum lidere 10 madde sundu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’ten bahis açıklaması: Bir operasyon daha olabilir
İsrail endişeli! Türkiye 13 yıl aradan sonra Şam’a geri dönüyor
Duhok’ta YPG’ye IKBY modelinin altyapısı mı? Elebaşı Abdi kravat takıp özerklik istedi: Barzaniler nerede duruyor?
Mankenlere taş çıkarır: Bez Bebek’in çocuk yıldızı Elif Ceren Balıkçı bakın şimdi ne halde
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Türkiye’nin 2026 Dünya Kupası play-off turundaki rakibi belli oldu! Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası play-off turundaki rakibi belli oldu! Başkan Erdoğan talimatı verdi! Dar gelirli ailelere vatandaşlık maaşı geliyor Başkan Erdoğan talimatı verdi! Dar gelirli ailelere vatandaşlık maaşı geliyor Emekliye kök ve taban aylık zammı! SSK ve Bağ-Kur’lular 2026’da ne kadar alacak? Emekliye kök ve taban aylık zammı! SSK ve Bağ-Kur'lular 2026'da ne kadar alacak? Skandal görüntüler ortaya çıktı: İşte Böcek ailesinin otelde kilitli kaldığı anlar! Otel sahibi ve çalışana yakalama kararı Skandal görüntüler ortaya çıktı: İşte Böcek ailesinin otelde kilitli kaldığı anlar! Otel sahibi ve çalışana yakalama kararı Haydar Dümen’in köşküne çöken tefecilere ağır ceza! Aralarında CHP’li de var Haydar Dümen'in köşküne çöken tefecilere ağır ceza! Aralarında CHP'li de var Fenerbahçe’ye İngiltere’den çifte transfer! Fenerbahçe'ye İngiltere'den çifte transfer!