Fred: “Puan kaybına tahammülümüz yok”

Ligde pazar günkü Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdüren Sarı-Lacivertliler'in orta sahası Fred, flaş açıklamalar yaptı. Zirve yarışında Galatasaray ile mücadele ettiklerini ve tüm puanları kazanmak istediklerini belirten Brezilyalı yıldız "Bizim hiçbir şekilde puan kaybına tahammülümüz yok. Şu anda yarış Galatasaray'la bizim aramızda yakın bir şekilde sürüyor. Bir puanlık fark var. Toplayabildiğimiz kadar puan toplamak istiyoruz. Amacımız tabii ki galibiyet elde etmek olacak. İyi bir takım olduğumuzu, iyi bir durumda olduğumuzu düşünüyorum. Şampiyon olabiliriz. Şampiyonluğu başarırsak tabii ki tarih yazmış olacağız" ifadelerini kullandı.