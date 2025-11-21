Fenerbahçe’de Arthur Avom iddiası

Fenerbahçe'nin, ocakta ortaya genç ve dinamik bir takviye yapmak için çalışmalarını sürdürdüğü biliniyor, Fransa 1. Lig ekiplerinden Lorient forması giyen 20 yaşındaki Kamerunlu orta saha Arthur Avom'un, Sarı-Lacivertliler ile adının anılmaya başlandığı iddia edildi. Piyasa değeri 7 milyon euro seviyesinde olan Avom'un kulübüyle mevcut kontratı yıl sonunda sona eriyor. Fenerbahçe'nin de bu fırsatı değerlendirmek istediği öne sürülüyor. Kamerun Milli Takımı'nda 8 kez forma giyen ve 1 gol kaydeden Arthur Avom, Fransa'da sergilediği performansla güçlü bir izlenim bırakmış durumda.

Genç orta saha, özellikle pas kalitesi ve oyun görüşüyle öne çıkıyor.