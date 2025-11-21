Dursun Özbek: “2026 Mayıs’ta yeniden adayım”

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek HT Spor'a açıklamalarda bulundu. Özbek 2026 Mayıs'ta seçime gireceğini söyleyerek, "Seçim sürecini 3 seneden 2 seneye indirdik. Ne kadar doğru yaptığımızı gördük" dedi. Galatasaray'ın bugün başarılı bir kulüp olarak görüldüğünü belirten Özbek, "Bu durum bizim kulübün içindeki sevgi iklimini yeşertmemiz ve sürdürmemizden kaynaklanıyor. Bizim ve diğer kulüplerin de en büyük parçası futbol. Ekonomik gelirleri artırmak lazımdı"dedi.

Okan Buruk'la ilgili olarak da konuşan Özbek, "Onun kariyerini daha ileriye taşıyacak Galatasaray'dan daha büyük bir takım var mı endişem var. Benim gönlümden geçen Okan Buruk'un kariyerini Galatasaray'da tamamlamasıdır" dedi. Tesisleşme konusunda hedefleri olduğunu ifade eden Özbek, "Bir kısmını yaptık. Galatasaray'ın faydasına olacak şeyin projeleri başlatan kişinin koyduğu hedefleri bitirmesi olduğunu düşünüyorum" ifadesini kullandı.