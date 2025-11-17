İslami Dayanışma Oyunları’nda Türkiye’ye wushu ve tekvandoda 4 madalya

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, wushu branşında 1'er gümüş ve bronz madalya elde etti.

Kadınlar sanda 70 kiloda Sudenaz Gülay, gümüş madalyanın sahibi oldu. 56 kiloda ise Berna Tut ise bronz madalya kazandı. Türkiye, tekvando da ise 1 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti.Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde devam eden 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, wushu branşında gurur yaşattı. Turnuvanın 9. gününde milli sporcu Berna Tut, kadınlar sanda 56 kg kategorisinde maçlar sonucu bronz madalyalık derecenin sahibi olmayı başardı.