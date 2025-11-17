A Milli takımda hedef: İspanya karşısında galibiyet

Bulgaristan'ı 2-0 mağlup ederek play-off'u garantileyen A Milli Takımımız, gözünü E Grubu'nda oynayacağı son maç olan İspanya karşılaşmasına çevirdi. Rakibine evinde oynadığı maçta 6-0 gibi farklı bir skorla kaybeden Bizim Çocuklar'ın bu maç öncesinde güçlü rakibine bilendiği öğrenildi. Futbolcuların birbirleriyle yaptığı konuşmalarda, "Bu bizim için rövanş değil bir onur mücadelesi. İlk maçta taraftarımız önünde beklenmedik bir skor aldık. Puan olarak bir önemi yok ama bu maçta oynayacağımız oyunla Türk ruhunu sahaya yansıtmamız gerekiyor. İyi bir oyunla bize yakışan bir şekilde mücadele etmeliyiz" ifadelerini kullanıldığı öğrenildi. İdmanlardaki hırslı tavırlarıyla dikkatleri çeken Bizim Çocuklar, yarın 22.45'te karşılaşacakları İspanya'ya gruptaki ilk puan kaybını tattırmayı hedefliyor.