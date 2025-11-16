Milliler tarihe geçti! Montella maç sonrası oyuncularımıza övgü yağdırdı

Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Bulgaristan galibiyeti sonrasında önemli açıklamalar yaptı. İtalyan teknik adam, "Tebrik etmek istiyorum çocuklarımızı. Sonuç almaya ihtiyacı olmayan bir takıma karşı oynadığınızda galip gelmek kolay olmuyor. Fırsatlar bulduk ama değerlendiremedik. Farklı bir skor olabilirdi. Belki bir rekor olabilir, net bilmiyorum, 12 puan topladık grupta. Şanssızlığımız işte FIFA klasmanında 1. sırada olan İspanya var grubumuzda. O şanssızlığımızdan dolayı play-offlara ikinci gidiyoruz. Değerlendireceğimiz noktalar da olacaktır" dedi. Montella, "Merih'in değişikliği teknik bir karardı. Riske girmemek lazım, Abdülkerim zaten sarı kart yemişti. Riske girmek istemedim. Neden bunu yapıyorum? Elimde başka futbolcular da var, onlar bana sonsuz güven veriyor. Herkes inanılmaz mücadele ediyor. Hepsiyle tek tek gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.



DÜNYA KUPASI YOLUNDA YÜKSELİŞ



Milliler, Dünya Kupası elemelerinde en yüksek galibiyet oranına ulaştığı grup aşamasını geçiriyor.



2026 Dünya Kupası elemelerinde etkileyici bir performans sergileyen A Milli Takım, oynadığı 5 maçın dördünü kazanarak grubunda dikkat çekici bir başarıya imza attı. Bu sonuç, Türkiye'nin %80 galibiyet oranıyla Dünya Kupası elemelerinde en yüksek başarıya ulaştığı grup aşaması olarak kayıtlara geçti. Teknik ekip ve oyuncular, bu yüksek performans sayesinde hem moral buluyor hem de eleme gruplarında iddialı konumlarını güçlendiriyor. Önümüzdeki maçlar, Türkiye'nin Dünya Kupası yolundaki istikrarını sürdürüp sürdüremeyeceğini gösterecek.



DERSİMİZİ ALDIK İYİ SONUÇ İSTİYORUZ



Uğurcan Çakır, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun. Çok üzüldük. Bugün burada işimiz futbol. İşimizi yapmak zorundayız, ne durumda olursak olalım" dedi. Çakır, "İspanya maçında iddiamız olmasa da büyük bir maç. İlk maçın derslerinden yararlanıp ülkemizi mutlu etmek istiyoruz" diye konuştu.



BAKAN OSMAN AŞKIN BAK DA İZLEDİ



Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, maçı tribünden izledi. Bakan Bak, mücadeleyi TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile birlikte takip etti. Karşılaşma öncesinde Azerbaycan-Gürcistan sınırında kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan 20 asker için saygı duruşunda bulunuldu.



HAKAN TARİHE GEÇTİ



Kaptan Hakan Çalhanoğlu, Bulgaristan maçında attığı golle 22 gole ulaşarak Türkiye tarihinin en golcü üçüncü ismi oldu. A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Bulgaristan maçında attığı golle büyük bir başarıya imza attı. Tecrübeli futbolcu, Türkiye A Milli Takımı formasıyla 22'nci golünü kaydederek, Lefter Küçükandonyadis ve Cenk Tosun'u geride bıraktı. Bu golle Çalhanoğlu, Tuncay Şanlı ile birlikte takım tarihinin en çok gol atan üçüncü futbolcusu oldu. Aynı maçta bir diğer dönüm noktası da yaşandı: Çalhanoğlu, A Milli Takım formasıyla 102. kez sahaya çıkarak 3. sıradaki Bülent Korkmaz'ı yakalama başarısı gösterdi...



BERABERLİĞİMİZİ KORUMALIYIZ



Ferdi Kadıoğlu, "İspanya maçındaki mağlubiyet ağır olmuştu. Zor maç olacak. Geçmişte de buna benzer ağır bir mağlubiyet almıştık, Avusturya'ya karşı. Onları daha sonra yenip rövanşı almıştık. Bizim yapmamız gereken beraberliğimizi koruyup mücadele etmek" dedi.



TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLDU



Hakan Çalhanoğlu, "Ben Bursa'daki atmosferi İtalya'da görmedim. Kurtlar Vadisi müziğindeki görüntüde tüylerim diken diken oldu" açıklamasını yaptı.



TARAFTARLARDAN BÜYÜK DESTEK



Bursa'da A Milli Futbol Takımı'nın Bulgaristan ile oynadığı karşılaşmaya Ay-Yıldızlı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Mücadelenin başlamasından saatler önce stadyuma akın eden futbolseverler, tribünleri tamamen doldurarak millilere büyük destek verdi.



İSMAİL CEZALI



A Milli Takımımızda İsmail Yüksek, Bulgaristan maçının 89. dakikasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Bu gelişme, tecrübeli orta saha oyuncusunun bir sonraki kritik maçta sahada olamayacağı anlamına geliyor. İsmail Yüksek, bu nedenle A Milli Takım'ın eleme grubu İspanya maçında olmayacak.