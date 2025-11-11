Spor camiasından 10 Kasım’da Ata’ya saygı mesajları

PODCAST CANLI YAYIN
TFF, 4 büyükler, ve tüm spor branşları Mustafa Kemal Atatürk’ün 87.ölüm yıldönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından anma mesajı yayımladı.

Giriş Tarihi :11 Kasım 2025
Atatürk'ün ebediyete intakalinin 87. yıl dönümünde spor camiası da törenler düzenleyip sosyal medyada hesaplarından paylaşımlarda bulundu. TFF, Riva'da yapılan törenin ardından yapılan paylaşımda, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikal edişinin yıl dönümünde bir kez daha sevgi, saygı, minnet ve özlemle anıyoruz" dendi. Beşiktaş ise statta yapılan törenin ardından Dolmabahçe'ye çiçek bıraktı. Galatasaray yönetimi Rams Park'ta düzenlediği törenle Atatürk'ü andı. Fenerbahçe yönetimi de Dolmabahçe Sarayı'na doğru hareket etti. Törenin ardından kırmızı karanfiller suya bırakıldı. Trabzonspor ise yaptığı paylaşıma, "Yolun ışık, mirasın sonsuz. Saygı, sevgi ve minnetle..." notunu düştü.

