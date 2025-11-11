PODCAST CANLI YAYIN
Kartal transfer rotasını çizme’ye çevirdi bernabe hamlesi

Beşiktaş, gelecek sezon için orta sahasını güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-Beyazlılar'ın, İtalya Serie A ekibi Parma forması giyen Adrian Bernabe'yi transfer gündemine aldığı gelen bilgiler arasında. Teknik Direktör Sergen Yalçın, özellikle takımda 8 numara pozisyonunu güçlendirmek istediğini daha önce açıklamıştı. Bu doğrultuda genç ve dinamik bir orta saha oyuncusu arayışında olan deneyimli çalıştırıcının, Bernabe için yönetimle görüştüğü öğrenildi. 24 yaşındaki İspanyol futbolcunun, Parma ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihine kadar. Genç yıldızın güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro olarak dikkat çekiyor. Performansıyla İtalya'da adından söz ettiren Bernabe, güçlü fiziği ve oyunu yönlendirme becerisiyle tanınıyor. Beşiktaş yönetiminin transferde nasıl bir yol izleyeceği merak konusu. Parma ile yapılacak olası pazarlıklar ve bonservis bedeli konusundaki gelişmeler önümüzdeki günlerde netlik kazanabilir. Genç yıldızın Siyah-Beyazlı formayı giymesi halinde, takımın orta sahasının önemli bir dinamizm kazanacağı görüşü hakim.

