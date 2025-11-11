PODCAST CANLI YAYIN
Bahis sahaya sıçradı: İşte listede adı olan o futbolcular

TFF hakemler ve yöneticilerden sonra bahisçi futbolcuların isimlerini de tek tek açıkladı.Toplam 1024 futbolcu dün PFDK'ya sevk edildi. Süper Lig'de Eren Elmalı, Ersin Destanoğlu, Necip Uysal, Metehan Baltacı, Boran Başkan, Celil Yüksel ve Adil Demirbağ gibi 27 futbolcu sevkedilen isimler arasında.

Giriş Tarihi :11 Kasım 2025
Türk futboluna bomba düştü... TFF bahisçi futbolcuları resmi sitesinden açıkladı. İsmi açıklanan futbolcular PFDK'ya sevk edildi. TFF'nin açıkladığı isimler arasında başta Eren Elmalı olmak üzere Ersin Destanoğlu, Necip Uysal, Metehan Baltacı, Boran Başkan, Celil Yüksel ve Adil Demirbağ gibi Süper Lig'den 27 futbolcu bulunuyor. TFF yaptığı açıklamada, " Türkiye Futbol Federasyonu'nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcunun Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 10.11.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir. 1024 futbolcunun tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesi nedeniyle, kulüplerin kadro eksiklerini tamamlayabilmesi adına yalnızca ulusal düzeyde, 2025-2026 sezonu kış transfer dönemine ilave olarak 15 günlük transfer ve tescil periyodu tanınması için FIFA ile ivedilikle görüşmelere başlanılmıştır. TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakaları daha önce ilan edildiği şekilde oynanmaya devam edecektir. 47 futbolcunun disiplin sevk işlemleri, kurumlardan gelecek cevabi evraklar neticesinde elde edilecek yeni delil ve bilgiler çerçevesinde değerlendirilecektir. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından resmi kurumlarla yapılan yazışmalar devam etmekte olu soruşturma genişletilecektir" dendi.

İŞTE BAHİS OYNAYAN FUTBOLCULAR

Futbolcu Adı Kulüp
Ersin Destanoğlu Beşiktaş
Necip Uysal Beşiktaş
Metohan Baltacı Galatasaray
Eren Elmalı Galatasaray
Boran Başkan Trabzonspor
Salih Malkoçoğlu Trabzonspor
Izzet Çelik Alanyaspor
Enes Keşkin Alanyaspor
Yusuf Özdemir Alanyaspor
Bedirhan Özyurt Alanyaspor
Efe Doğan Rizespor
Furkan Orak Rizespor
Muhammet Taha Güneş Gaziantep FK
Nazım Sangare Gaziantep FK
Izzet Furkan Malak Göztepe
Uğur Kaan Yıldız Göztepe
Kerem Kayaarası Antalyaspor
Mükeremin Arda Türköz Eyüpspor
Ege Albayrak Kasımpaşa
Ali Emre Yanar Kasımpaşa
Furkan Bekleviç Karagümrük
Kerem Yusuf Sirkeci Karagümrük
Celil Yüksel Samsunspor
Adil Demirbağ Konyaspor
Alassane Ndao Konyaspor
Enescan Aslan Kayserispor
Abdulsamet Burak Kayserispor


2. VE 3. LİG 2 HAFTA KAYDIRILDI
TFF, 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabaka fikstürlerinin 2 hafta kaydırılmasına karar verdi. TFF bu açıklamanın hemen ardından Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının ise ilan edildiği şekilde oynanacağını bildirdi.

