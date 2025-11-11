Bahis sahaya sıçradı: İşte listede adı olan o futbolcular

Türk futboluna bomba düştü... TFF bahisçi futbolcuları resmi sitesinden açıkladı. İsmi açıklanan futbolcular PFDK'ya sevk edildi. TFF'nin açıkladığı isimler arasında başta Eren Elmalı olmak üzere Ersin Destanoğlu, Necip Uysal, Metehan Baltacı, Boran Başkan, Celil Yüksel ve Adil Demirbağ gibi Süper Lig'den 27 futbolcu bulunuyor. TFF yaptığı açıklamada, " Türkiye Futbol Federasyonu'nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcunun Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 10.11.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir. 1024 futbolcunun tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesi nedeniyle, kulüplerin kadro eksiklerini tamamlayabilmesi adına yalnızca ulusal düzeyde, 2025-2026 sezonu kış transfer dönemine ilave olarak 15 günlük transfer ve tescil periyodu tanınması için FIFA ile ivedilikle görüşmelere başlanılmıştır. TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakaları daha önce ilan edildiği şekilde oynanmaya devam edecektir. 47 futbolcunun disiplin sevk işlemleri, kurumlardan gelecek cevabi evraklar neticesinde elde edilecek yeni delil ve bilgiler çerçevesinde değerlendirilecektir. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından resmi kurumlarla yapılan yazışmalar devam etmekte olu soruşturma genişletilecektir" dendi.



İŞTE BAHİS OYNAYAN FUTBOLCULAR

Futbolcu Adı Kulüp

Ersin Destanoğlu Beşiktaş

Necip Uysal Beşiktaş

Metohan Baltacı Galatasaray

Eren Elmalı Galatasaray

Boran Başkan Trabzonspor

Salih Malkoçoğlu Trabzonspor

Izzet Çelik Alanyaspor

Enes Keşkin Alanyaspor

Yusuf Özdemir Alanyaspor

Bedirhan Özyurt Alanyaspor

Efe Doğan Rizespor

Furkan Orak Rizespor

Muhammet Taha Güneş Gaziantep FK

Nazım Sangare Gaziantep FK

Izzet Furkan Malak Göztepe

Uğur Kaan Yıldız Göztepe

Kerem Kayaarası Antalyaspor

Mükeremin Arda Türköz Eyüpspor

Ege Albayrak Kasımpaşa

Ali Emre Yanar Kasımpaşa

Furkan Bekleviç Karagümrük

Kerem Yusuf Sirkeci Karagümrük

Celil Yüksel Samsunspor

Adil Demirbağ Konyaspor

Alassane Ndao Konyaspor

Enescan Aslan Kayserispor

Abdulsamet Burak Kayserispor



2. VE 3. LİG 2 HAFTA KAYDIRILDI

TFF, 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabaka fikstürlerinin 2 hafta kaydırılmasına karar verdi. TFF bu açıklamanın hemen ardından Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının ise ilan edildiği şekilde oynanacağını bildirdi.