Beşiktaş’tan dev galibiyet! Anadolu Efes’i yenip liderliği aldı

Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde Beşiktaş, sahasında Anadolu Efes’i 78-69 mağlup ederek liderliğe yükseldi. Devreyi 35-31 geride kapatan siyah-beyazlılar, ikinci yarıda üstün oyunuyla farkı açtı.

Giriş Tarihi :10 Kasım 2025
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş, Anadolu Efes'i 78-69 yenerek liderliği ele geçirdi. Kartal devreyi 35-31 yenik kapattı. Diğer sonuçlar:
Manisa- Trabzon: 82-93, Aliağa Petkim- Esenler Erok: 70-79, G.Saray- Mersin:85-79.

BEŞİKTAŞ-A.EFES 78-69
SALON: Beşiktaş GAİN Spor HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Zafer Yılmaz, Ahmet Tatlıcı BEŞİKTAŞ GAIN: Mathews 25, Dotson 8, Yiğit Arslan 5, Morgan 6, Zizic 9, Vittorio Brown, Berk İbrahim Uğurlu 4, Kamagate 10, Anthony Brown 11 A.EFES: Larkin 6, Weiler-Babb 3, Cordinier 8, Dessert 12, Ercan Osmani 18, Şehmus Hazer 1, Smits 7, Dozier 10, Loyd 2, Jones 2 1.PERİYOT:17-22
DEVRE: 31-35 3.PERİYOT: 49-55


