1. Lig’de Erzurumspor yenilgisiz serisini sürdürdü, alt liglerde sonuçlar belli oldu

1. LIG 13. haftasında Erzurum ile Esenler 1-1 berabere kaldı. 8. beraberliğini alan yenilgisiz Erzurumspor puanını 23'e çıkardı.

Diğer sonuçlar: Adana Demir- Keçiören: 2-7, Pendik-Ümraniye: 3-0, Çorum FK-Iğdır: 3-1.



2. VE 3.LİG TOPLU SONUÇLAR



2. Lig Kırmızı Grup: Maraş İstiklal-Muş: 2-0, 1461 Trabzon-Yeni Mersin:

2-2, Fethiye-Aksaray: 1-1, Ankara Demir-Kırklareli: 4-0, Mardin 1969-Menemen FK: 2-1, Soma-Isparta 32: 1-1 ,Gebze Spor-Bursa: 4-1



3. LİG 1. GRUP:

Etimesgut-Bursa Yıldırım: 0-0, Polatlı-Çankaya: 2-1, Bulvar-Çekmece Sinop:

2-3, Bursa Nilüfer-Edirne: 0-0, Kestel Çilek-Beykoz İshaklı: 23-, Silivri-Yalova 77: 2-2, Çorlu 1947-İnegöl Kafkas: 1-2,2 . GRUP: Bingöl-Diyarbekir: 2-0, Ağrı 1970-Osmaniye: 1-0, Karaköprü-Silifke: 0-2, Kilis 1984-Mazdağı :0-0, Kırıkkale- Kahramanmaraş: 2-0, Kırşehir-Erciyes 38: 1-1, Yeşilyurt-Türk Metal: 2-3,

3.Grup: 1926 Bulancak-Çayeli: 1-1, Fatsa Belediye-Tokat Plevne: 2-0, Atrvin Hopa-Düzce: 2-0, Pazarspor-52 Ordu: 2-5, Karadeniz Ereğli-Zonguldak: 2-1,

4. Grup: İzmir Çoruhlu-Eskişehir Anadolu: 2-0, Ayvalık-Karşıyaka: 0-0,U şak Spor-Belediye Kütahya: 0-4, Nazilli Belediye-Alanya 1221: 2-3,A ltay-Balıkesir:

0-1, Afyon-Bornova: 2-1, Eskişehir-Söke: 2-0.