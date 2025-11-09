Trabzonspor evinde Alanyaspor ile 1-1 berabere kalarak zirve yarışında yara aldı

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke maç sonrası açıklamalarda bulundu. Tekke," Oyunun ilk bölümünde ön alan baskımız fena olmadı. Hazırlanış açısından karşılaştığımız oyunun hiç alakası yok. Olumlu bir şey konuşamıyorum. Beklentimizin çok çok altında bir maç. Herkesin beklentisi farklı ama ben hep söylüyorum; Akyazı'da Trabzonspor teknik adamı 1 puana iyi dememeli ama bu oyuna 1 puan çok çok iyi"şeklinde konuştu.



OLAİGBE ETKİSİZDİ

Bordo Mavili takımın genç yıldızı Kazeem Olaigbe performansıyla vasatı aşamadı.



TRABZONSPOR Teknik Direktörü Fatih Tekke savunma hattında yaşanan sakatlıklar nedeniyle Galatasaray maçının ilk 11'ine gör 3 değişiklik yaptı. Sakatlıkları süren Savic ve Batagov'un yerine Baniya ve Okay'ı oynatan Tekke, Muçi'nin yerine de Olaigbe'ye şans verdi.



2 PUAN KAYBETTİK

ALANYASPOR Teknik Direktörü Joao Pereira, "Bu şekilde kaybetseydik de bu beni üzmezdi. Bugün 2 puan kaybeden taraf bizdik" dedi.

YARALI FIRTINA



16'da Onuachu'nun golüyle öne geçen Trabzon, 73'te Ianis Hagi'nin müthiş golüne engel olamadı ve maçtan 1 puanla ayrıldı. Şampiyonluk yarışı veren Bordo-Mavililer son 2 maçta 4 puan kaybetti.



TRABZONSPOR evinde Alanyaspor ile 1-1 berabere kalarak zirve yarışında ağır bir yara aldı. 7. dakikada ceza sahası dışında topu önünde bulan Olaigbe'nin şutu az farkla auta gitti. 16'da Trabzon golü buldu. Mustafa'nın pasında şık bir dönüşle savunmayı ekarte eden Onuachu'nun vuruşunda Ertuğrul'dan dönen top tekrar Onuachu'ya çarparak ağlara gitti: 1-0. 28'de Olaigbe'nin şutu az farkla auta gitti. İlk yarı sona erdi.

ONANA GOLE İZİN VERMEDİ



48'DE Folcarelli'nin kafa vuruşu az farkla üstten auta gitti. 55'te Ui Jo Hwang karşı karşıya kaldığı Onana'ya geçemedi. 73'te Alanyaspor beraberlik golünü buldu. Uzak mesafeden kaleyi düşünen Ianis Hagi mükemmel bir gole imza attı: 1-1. 84'te Trabzon etkili geldi. Arka direğe yapılan ortaya kimse dokunamadı. 90+4'te Sikan'ın kafa vuruşu auta gitti ve maç 1-1 sona erdi.



ONUACHU YETMEDİ



Bordo Mavili takımın Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu 16. dakikada Alanyaspor ağlarını havalandırarak 2 maçlık gol hasretine son verdi. Ligde 8. golünü kaydeden yıldız futbolcunun golü 3 puana yetmedi.



SAVUNMA HATTI ALARM VERDİ



Alanyaspor, Süper Lig'de ilk kez bir maçta 25 şut çekt i ve 10 isabetli orta yaptı. Trabzonspor öne geçtikten sonra maçta büyük bir zorluk yaşadı. Alanyaspor bu sezon hücumdaki en üretken performanısı Trabzon karşısında sergiledi. Akdeniz ekibi Süper Lig'de ilk kez bir maçta 25 şut çekti ve 10 isabetli orta yaptı. Birçok net pozisyon yakaladı.



4 YIL SONRA AYNI SKOR



ALANYASPOR'U konuk ettiği maçtan 1-1'lik skorla ayrılan Trabzonsp or, Akdeniz ekibiyle en son Eylül 2021'de oynadığı karşılaşmadan aynı skorla ayrılmıştı.