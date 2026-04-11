CHP'li Özgür Özel'in asrın yolsuzluğunda tutuklu Ekrem İmamoğlu için şehir şehir gezmeye devam ediyor. Gerçekleşen mitinglerin son durağı ise Adalet Bakanı Akın Gürlek'in memleketi olan Nevşehir oldu.
CHP'li Özel miting meydanının tam karşısında sallanan o pankartı görünce sinirlerine hakim olamadı. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın otel odalarında patlak veren skandallarına ve "pavyon" hayatına gönderme yapan dev pankart, mitingin önüne geçti.
"REİSİN GÜRLEK ASLANLARI MEŞHURDUR"
Pankarta, "Özgür burası Nevşehir. Sizde Silivri'nin arsızları, Uşak'ın pavyonları; bizde yiğitlerimizin düşmana Akın'ları, Reis'in Gürlek aslanları meşhurdur." ifadeleri yer aldı.
ÖZGÜR ÖZEL PARTİ YÖNETİCİLERİNE ÇATTI
İddiaya göre pankartı fark edince sinirlerine hakim olamayan Özgür Özel, parti yöneticilerine dönerek "Nasıl izin verirsiniz?" diye çıkıştı. Miting öncesi yaşanan bu kriz CHP heyetinde kısa süreli gerginliğe yol açtı.