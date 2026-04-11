CHP'li Özgür Özel'i Nevşehir'de küplere bindiren pankart: Yolsuzluk ve pavyon göndermesi | "Nasıl izin verirsiniz?" çıkışı

CHP'li Özgür Özel yolsuzluktan tutuklu Ekrem İmamoğlu için gerçekleştirdiği mitinglerin son adresi olan Nevşehir'de beklenmedik bir manzarayla karşı karşıya kaldı. Özel'in konuşma yapacağı alana bakan binaya asılan pankartta Özkan Yalım üzerinden "pavyon" vurgusu ve siyasi göndermeler yer aldı. Pankartı gören CHP'li Özgür Özel'in sinirden küplere bindiği iddia edilirken parti yöneticilerine dönerek "Nasıl izin verirsiniz?" diye çıkıştığı da söylentiler arasında.

Yolsuzluk suçlamalarıyla tutuklanan Ekrem İmamoğlu için şehir şehir gezip "mağduriyet" tiyatrosu oynayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Nevşehir'de beklemediği bir "soğuk duş" etkisiyle sarsıldı. Özel, kürsüye çıktığı anda karşısındaki binada asılı olan ve Özkan Yalım üzerinden yapılan "pavyon" göndermeli pankartı görünce neye uğradığını şaşırdı.

CHP Genel Başkanı Özel, Nevşehir'de konuştu. (Haberin fotoğrafları Anadolu Ajansı ve sosyal medyadan alınmıştır.)

CHP'li Özgür Özel'in asrın yolsuzluğunda tutuklu Ekrem İmamoğlu için şehir şehir gezmeye devam ediyor. Gerçekleşen mitinglerin son durağı ise Adalet Bakanı Akın Gürlek'in memleketi olan Nevşehir oldu.

CHP'li Özel miting meydanının tam karşısında sallanan o pankartı görünce sinirlerine hakim olamadı. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın otel odalarında patlak veren skandallarına ve "pavyon" hayatına gönderme yapan dev pankart, mitingin önüne geçti.

"REİSİN GÜRLEK ASLANLARI MEŞHURDUR"

Pankarta, "Özgür burası Nevşehir. Sizde Silivri'nin arsızları, Uşak'ın pavyonları; bizde yiğitlerimizin düşmana Akın'ları, Reis'in Gürlek aslanları meşhurdur." ifadeleri yer aldı.

ÖZGÜR ÖZEL PARTİ YÖNETİCİLERİNE ÇATTI

İddiaya göre pankartı fark edince sinirlerine hakim olamayan Özgür Özel, parti yöneticilerine dönerek "Nasıl izin verirsiniz?" diye çıkıştı. Miting öncesi yaşanan bu kriz CHP heyetinde kısa süreli gerginliğe yol açtı.

