Yolsuzluk suçlamalarıyla tutuklanan Ekrem İmamoğlu için şehir şehir gezip "mağduriyet" tiyatrosu oynayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Nevşehir'de beklemediği bir "soğuk duş" etkisiyle sarsıldı. Özel, kürsüye çıktığı anda karşısındaki binada asılı olan ve Özkan Yalım üzerinden yapılan "pavyon" göndermeli pankartı görünce neye uğradığını şaşırdı.

CHP Genel Başkanı Özel, Nevşehir'de konuştu. (Haberin fotoğrafları Anadolu Ajansı ve sosyal medyadan alınmıştır.) CHP'li Özgür Özel'in asrın yolsuzluğunda tutuklu Ekrem İmamoğlu için şehir şehir gezmeye devam ediyor. Gerçekleşen mitinglerin son durağı ise Adalet Bakanı Akın Gürlek'in memleketi olan Nevşehir oldu. CHP'li Özel miting meydanının tam karşısında sallanan o pankartı görünce sinirlerine hakim olamadı. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın otel odalarında patlak veren skandallarına ve "pavyon" hayatına gönderme yapan dev pankart, mitingin önüne geçti.