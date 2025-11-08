Brezilyalı kaleci Ederson Plzen maçında 6 kurtarışla adeta duvar ördü

Fenrbahçe'nin file bekçisi Ederson, UEFA Avrupa Ligi'nde Viktoria Plzen karşısında sergilediği performansla adeta alkış topladı. Brezilyalı kaleci, Sarı-Lacivertliler'in 90 dakika boyunca ayakta kalmasında en büyük pay sahiplerinden biri oldu. Ederson, maç boyunca tam 6 kurtarış yaptı; bunların 4'ü ceza sahası içinden geldi ve aralarında kritik reflekslerle önlediği mutlak goller vardı. Ayrıca 3 hava topu mücadelesini kazanan yıldız kaleci, hava hakimiyetinde de farkını ortaya koydu.

Sadece savunmada değil, oyun kurulumunda da fark yaratan Ederson, 38 uzun pasın 20'sinde isabet bularak Fenerbahçe'nin hücum geçişlerinde önemli bir rol üstlendi. Bu istatistik, onun sadece bir kaleci değil, aynı zamanda takımın pas trafiğine yön veren bir oyun kurucu olduğunu da gösterdi. Bu performansıyla Ederson, Ekim 2019'dan (6 kurtarış, Manchester City vs Atalanta) bu yana Avrupa kupalarında ulaştığı en yüksek kurtarış sayısına imza attı. Tecrübesi, refleksleri ve soğukkanlılığıyla kalede güven veren Brezilyalı, Avrupa sahnesinde takımının kaderini değiştiren isim oldu.



FENER AVRUPA'DA BİRAZ SİNİRLİ



FLAŞ bir istitatistik dikkat çekti. Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde oynadığı 4 maçta 20 sarı kart görerek turnuvanın en hırçın takımı oldu. Galatasaray ise Şampiyonlar Ligi'nde 7 sarı kartla cezalandırıldı. Sarı-Lacivertliler'in agresif oyun anlayışı dikkat çekerken, uzmanlar bu tarzın ceza riskini artırdığı uyarısında bulunuyor



EN-NESYRİ SABIR TAŞIRDI



Beklentilerin uzağında kalan En-Nesyri, oynadığı maçlarda üst üste kaçırdığı gollerle taraftarın sabrını taşırdı. Faslı yıldızın devre arasında Sarı- Lacivertliler'den ayrılma ihtimalinin giderek güçlendiği öne sürüldü.



Son haftaların en çok tartışılan ismi En-Nesyri, performansıyla eleştirilerin odağına yerleşti. Faslı golcü, son dönemde sergilediği etkisiz futboluyla hem yönetimin hem de taraftarların sabrını zorlamaya başladı. Süper Lig'de oynanan Beşiktaş derbisinde girdiği net gol fırsatlarını değerlendiremeyen En-Nesyri, takımının skor üstünlüğünü yakalamasına engel olmuştu. Büyük maçlardaki etkisizliğiyle dikkat çeken yıldız futbolcu, Avrupa arenasında da beklenen katkıyı veremedi. Viktoria Plzen karşılaşmasında sahada kaldığı süre boyunca varlık gösteremeyen En-Nesyri, rakip savunma arasında kayboldu ve bir kez daha hayal kırıklığı yarattı.

GÖZLER OCAK AYINA ÇEVRİLDİ



Bu performans düşüşü, Sarı-Lacivertli camiada sabırları taşırdı. Kulüp yönetiminin, devre arasında Faslı futbolcu için gelen teklifleri değerlendirmeye alacağı öğrenildi. Eğer En-Nesyri performansını kısa sürede yükseltemezse, ocak ayında Fenerbahçe'den ayrılması gündeme gelebilir. Taraftarların da sosyal medyada sıkça eleştirdiği En-Nesyri'nin, baskıyı hafifletmek için kalan haftalarda önemli bir çıkış yakalaması gerekiyor.



SEMEDO'YA MİLLİ DAVET



PORTEKİZ, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri öncesinde aday kadrosunu açıkladı. Fenerli sağ bek Nelson Semedo, İrlanda ve Ermenistan ile oynanacak kritik maçlar için kadroya çağrıldı. Fas ise hazırlık maçları için En-Nesyri'yi, Polonya da Avrupa Elemeleri için Szymanski'yi kadrosuna dahil etti.



SZYMANSKİ İÇİN PSV İDDİASI



Szymanski, PSV Eindhoven'ın radarında. Yönetim, Polonyalı oyuncuyu 15 milyon euro'nun altında bırakmayı kesinlikle düşünmüyor... Düzenli forma şansı bulmakta zorlanan Sebastian Szymanski için transfer dedikoduları hız kazandı. Daha önce birçok Avrupa kulübünün ilgilendiği Polonyalı orta saha oyuncusu için şimdi Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven da devreye girdi. Hollanda basınında yer alan haberlere göre, PSV devre arasında Szymanski için resmi bir teklif yapmayı planlıyor. Ancak Sarı-Lacivertli yönetim, oyuncusunu 15 milyon euro'nun altında bir rakama bırakmayı düşünmüyor. Szymanski'nin Fenerbahçe'deki geleceği önümüzdeki haftalarda netlik kazanacak. Yönetim, hem oyuncunun form durumu hem de gelen teklifleri değerlendirerek kararını verecek.



YÜZDE 97 İLK 24'TE



FOOTBALL Meets Data, UEFA Avrupa Ligi'nde çarpıcı tahminlerde bulundu. Yapay zeka simülasyon sonucuna göre, Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde lig etabını 10. sırada tamamlıyor. Sarı-Lacivertliler'in ilk 24'te yer almasına yüzde 97 ihtimal verildi.