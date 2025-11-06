PODCAST CANLI YAYIN
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Şampiyonlar Ligi'nde son 3 maçta 6 gol atarak takımını yine sırtladı! Osimhen attığı 3 golle krallığını bir kez daha gösterdi...

G.Saray’a 75 milyon Euro’ya transfer olan Osimhen, Ajax önünde hat-trick yaparak Cimbom’u Devler Ligi’nde de iddialı bir duruma getirdi. Osimhen Avrupa’da son 8 maçta 12 gol kaydetmeyi başardı. Nijeryalı yıldız bu sezon Devler Ligi’nde 6 golle gol krallığında ilk sırada yer alıyor.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'ı darmadağın ederken Osimhen bir kez daha gövde gösterisi yaptı. Sarı-Kırmızılı yönetimin sezon başında 75 milyon Euro ödeyerek renklerine bağladığı yıldız oyuncu Hollanda'daki zorlu karşılaşmada hat-trick yaparak takımının zaferinde başrol oynayan isim oldu. Aldığı paranın hakkını fazlasıyla veren Osimhen bu sezon Liverpool'a 1, Bodo Glimt'e 2 gol attıktan sonra dün de Ajax'a 3 gol atarak Galatasaray'ın farklı galibiyetine imza atan isim oldu. Sahanın her yerine krampon izlerini bırakan ve rakipler tarafından durdurulamayan Osimhen geçtiğimiz sezonla birlikte son 8 Avrupa maçında fileleri 12 kez havalandırmayı başardı. Şampiyonlar Ligi gibi zor bir arenada rakiplere kabus gibi çöken Nijeryalı futbolcu karşılaşma boyunca durdurulamadı. Ajax karşısında 20 kez topla buluşan Sarı-Kırmızılı futbolcu yüzde 56'lık bir pas isabet oranı da sağladı. Sarı-Kırmızılı oyuncu hat-trick yaptıktan sonra 81'de oyundan çıkarken tribündeki Galatasaraylı taraftarlarından çok büyük alkış aldı.


HOLLANDA'DAN İLK KEZ GALİBİYETLE DÖNDÜLER
Galatasaray, Ajax'ı 3-0 yenerken aynı zamanda Hollanda şanssızlığına da son verdi. Daha önce Hollanda ekiplerine karşı 7 deplasman maçında 6 yenilgi, 1 beraberlik alan Sarı-Kırmızılılar dün Ajax'ı 3-0 yenerek Hollanda'dan ilk kez galibiyetle dönmeyi başardı. Aslan geçen sezon Ajax'a deplasmanda yenilmişti.

BURUK: ÇOK SEVİNÇLİYİM
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk maçtan sonra, "İnsanların yarın işe, okula giderken duyacağı gurur çok önemli. Türk futbolunun geleceği için bunlar çok önemli. Bu yüzden de çok sevinçliyim. Ajax'ı burada yenmek için geldik ve bunu başardık" dedi.

Singo, sakatlığının ardından 11'deki yerini aldı. Yıldız oyuncu Beşiktaş derbisinde sakatlanarak oyundan çıkmıştı

