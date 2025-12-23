PODCAST CANLI YAYIN

Uyuşturucu soruşturmasında ifade verdi! Gözaltına alınan Emrullah Erdinç hakkında karar

Son dakika: Zehir lobisine yönelik yürütülen dev operasyonda medya ayağı çatırdadı. Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rümeysa Cebeci’nin ardından, dün gözaltına alınan Emrullah Erdinç savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İstanbul'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen kapsamlı operasyon medya camiasındaki kirli ilişkileri bir bir gün yüzüne çıkarıyor.

Ünlü isimler ve medya mensuplarını da kapsayan soruşturma çerçevesinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

EMRULLAH ERDİNÇ GÖZALTINA ALINDI

Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rümeysa Cebeci'nin tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından, gazeteci Emrullah Erdinç gözaltına alındı. Erdinç'in, yürütülen teknik ve fiziki takip neticesinde elde edilen deliller doğrultusunda ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındığı öğrenildi.

SERBEST BIRAKILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Gazeteci Emrullah Erdinç savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

MEHMET AKİF ERSOY VE ELA RÜMEYSA CEBECİ TUTUKLANMIŞTI

Uyuşturucu ve fuhuş ağının kurulduğu Kenan Tekdağ döneminde Habertürk'ün Genel Yayın Yönetmenliğini üstlenen Mehmet Akif Ersoy tutuklandı. Ersoy'un ardından soruşturma kapsamında spiker Ela Rümeysa Cebeci, Adli Tıp Kurumu'ndan gelen saç örneği raporlarında uyuşturucu madde izine rastlanması üzerine yeniden gözaltına alındı. Cebeci, 17 Aralık 2025 tarihinde "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" suçundan tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne sevk edildi.

