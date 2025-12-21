Nafaka davasında yeni gelişme: Wanda Nara duyunca sinir krizi geçirdi
Eski eşi Mauro Icardi ile velayet davası süren Wanda Nara’nın nafaka talebi mahkeme tarafından kabul edilmedi. Kararla birlikte çocukların Noel tatilini babalarıyla geçirmesine hükmedildi; yaşanan gelişmelerin ardından ünlü ismin sinir krizi geçirdiği öne sürüldü.
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile eski eşi Wanda Nara arasında devam eden velayet davasında yeni bir gelişme yaşandı. İki kızlarının velayeti için karşı karşıya gelen tarafların davası, Arjantin medyasının da yakın takibinde.
Nafaka Talebine Ret ❌
İddialara göre; mahkeme, Wanda Nara'nın yaptığı nafaka başvurusunu reddetti. Kararın, Nara'nın sunuculuğunu yaptığı televizyon programının çekimleri sırasında kendisine ulaştığı öne sürüldü. Bu gelişmenin ardından sette gergin anlar yaşandığı iddia edildi.
Mahkemenin verdiği karar yalnızca nafaka talebiyle sınırlı kalmadı. Çocukların Noel tatilini babaları Mauro Icardi ile geçirmesine hükmedildiği belirtildi. Bu durumun, Wanda Nara'nın tatil için yaptığı Uruguay planlarını da etkilediği öğrenildi.
Yaşananların ardından Wanda Nara'nın setteki gerginliği ve mahkeme kararı Arjantin basınında geniş yer buldu. Taraflar arasındaki hukuki sürecin önümüzdeki günlerde yeni gelişmelere sahne olabileceği yorumları yapıldı.
Neler Oldu? 👀
İlişkileri bir dargın bir barışık giden Wanda Nara, 10 yıllık eşini rapçi L-Gante ile aldattı. Mouro Icardi ile yollarını ayıran Nara, kendisinden 13 yaş küçük L-Gante ile aşk yaşarken Icardi ile de mahkemelik oldu.
Mouro Icardi de China Suarez ile yeni bir aşka yelken açarken eski eşler, sık sık karşı karşıya geldi.