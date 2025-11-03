PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

NBA’de Alperen Şengün’lü Rockets fırtınası: Boston Celtics’i 128-101 yendi! Milli yıldız triple-double’a yaklaştı

NBA’de Houston forması giyen Alperen Şengün Boston karşısında 16 sayı, 10 ribaund ve 9 asistle double double yaptı

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :03 Kasım 2025
NBA’de Alperen Şengün’lü Rockets fırtınası: Boston Celtics’i 128-101 yendi! Milli yıldız triple-double’a yaklaştı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

NBA'DE Houston Rockets, deplasmanda Boston Celtics'i 128-101 mağlup ederken Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, triple-double'a yaklaşan performansıyla takımının galibiyetine katkıda bulundu. TD Garden'da oynanan maçta 30 dakika süre alan Alperen Şengün, 16 sayı, 10 ribaunt, 9 asistle oynayarak triple-double"a yaklaştı. Üst üste üçüncü galibiyetini alan Rockets'ta Kevin Durant 26, Amen Thompson 17 sayı attı. Yıldız basketbolcumuz NBA'de bu sezon 22.2 sayı, 8.4 ribaunt ve7.6 asist ortalamaları yakalamış durumda.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan kabineyi topluyor! Ana gündem Terörsüz Türkiye’de gelinen son aşama | Gazze, Suriye, Eurofighter... Masa yoğun
Kanarya muhteşem dönüşle sezona tutundu! Beşiktaş - Fenerbahçe: 2-3 | MAÇ SONUCU
Borsa İstanbul
Cevdet Yılmaz açıkladı: Enflasyonda hedef 2027’de tek hane!
Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de Guinness rekorlu yarışmacı büyük riske girdi!
CTE’den çarşaf ve banyo havlusu detayı! Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer nasıl öldü?
İbrahim Özkan’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken Ekrem İmamoğlu sözleri: Yakınlığımız yok
CANLI ANLATIM | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Irak’ta! Türkiye ile Irak arasında tarihi su anlaşması: En büyük altyapı yatırımı olacaktır
Orduya hazır olun talimatı! ABD Başkanı Donald Trump’tan Nijerya’ya askeri müdahale ve yardım kesintisi
DEM Parti 9. kez Öcalan’a gidiyor: Terörsüz Türkiye sürecinde yeni safha | TAKVİM’den İmralı kronolojisi
Fenerbahçe’ye transferden dev gelir! O yıldızlar ayrılabilir
Oğlu açıkladı: Engin Çağlar’ın o isteği gerçek oldu! Nuri Alço’dan Ediz Hun’a dostları cenaze törenine akın etti
İslam Memiş’ten kasım ayı rehberi: Gram altında 5.500 TL seviyesi kritik! Alım fırsatı ve yeni rekor sinyalini verdi
Beşiktaş’ta Hasan Arat’a ihraç ve ibra şoku! Adalı eski yönetimi bombaladı: Her gün yıktığınız bir işi toparlamaya çalışıyoruz
Ekosistemin casusluk trafiği belgelendi! MI6 - CIA - İBB hattında tam 5 görüşme | İşte mesajlaşma kayıtları: İmamoğlu’nun bilgisi vardı
KCK ve SDG’den Şam şeytanlığı! Suriye’ye giden PKK’lıların listesi MİT’in elinde... Sinsi entegrasyon planına müsamaha yok
Gazze masası İstanbul’da kuruluyor! Dışişleri Bakanı Fidan ev sahipliği yapacak: Toplantıya kimler katılacak?
Doğal gazı açın montları sıkı giyinin! İstanbul’da kuvvetli yağış için gün verildi: Dondurucu soğuk geliyor! Son 48 saat...
Emekli zammı için masada 3 anket ve 3 tahmin var! SSK ve Bağ-Kur’lular ne alacak? İşte tek tek hesaplanan formüller...
Galatasaray - Trabzonspor maçı sonrası o yıldıza övgü! Bazen Kante bazen Makelele