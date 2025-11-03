NBA’de Alperen Şengün’lü Rockets fırtınası: Boston Celtics’i 128-101 yendi! Milli yıldız triple-double’a yaklaştı

NBA'DE Houston Rockets, deplasmanda Boston Celtics'i 128-101 mağlup ederken Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, triple-double'a yaklaşan performansıyla takımının galibiyetine katkıda bulundu. TD Garden'da oynanan maçta 30 dakika süre alan Alperen Şengün, 16 sayı, 10 ribaunt, 9 asistle oynayarak triple-double"a yaklaştı. Üst üste üçüncü galibiyetini alan Rockets'ta Kevin Durant 26, Amen Thompson 17 sayı attı. Yıldız basketbolcumuz NBA'de bu sezon 22.2 sayı, 8.4 ribaunt ve7.6 asist ortalamaları yakalamış durumda.