Rafa Silva derbide sahada olacak

Portekizli süper yıldız Rafa Silva, sakatlığı sonrası Fenerbahçe derbisi öncesi takımla çalışmalara başladı. Geçtiğimiz hafta Kasımpaşa karşılaşmasında forma giyemeyen Beşiktaşlı yıldız Silva'nın, pazar günü Dolmabahçe'de oynanacak kritik mücadelede sahada olacağı gelen bilgiler arasında.

Giriş Tarihi :31 Ekim 2025
Portekizli süper yıldız Rafa Silva, sakatlığı sonrası Fenerbahçe derbisi öncesi takımla çalışmalara başladı. Geçtiğimiz hafta Kasımpaşa karşılaşmasında forma giyemeyen Beşiktaşlı yıldız Silva'nın, pazar günü Dolmabahçe'de oynanacak kritik mücadelede sahada olacağı gelen bilgiler arasında. Öte yandan Siyah-Beyazlı ekip, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbi öncesi hazırlıklarını dün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sürdürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki basına kapalı antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü ve taktik çalışmalarla sona erdi.

