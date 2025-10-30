TFF’nin ortaya çıkardığı ve gündeme bomba gibi düşen bahis skandalına UEFA da dahil oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 152 hakemi bahis oynadıkları gerekçesiyle Disiplin Kurulu'na sevk etmesinin yankıları büyüyor. Alınan bilgilere göre TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun düzenlediği basın toplantısı sonrasında UEFA ile temas kuruldu.



ESKİ MAÇLARI İNCELENEBİLİR

TFF yetkililerinin UEFA Hakem Komitesi Başkanı Roberto Rosetti'ye Zorbay Küçük konusundaki gelişmelerle ilgili bilgi verdiği öğrenildi. UEFA'nın bu gelişme sonrası, Konferans Ligi'nde görev vermeyi düşündüğü Küçük'ün maçını iptal ettiği ve 33 yaşındaki hakemle alakalı inceleme başlattığı belirlendi. Gerek duyulması halinde Küçük'ün UEFA organizasyonlarında daha önce yönettiği maçların da mercek altına alınacağı konuşuluyor.



"ASLA BAHİS OYNAMADIM"

UEFA tarafından konuyla alakalı bilgilerdirme maili alan Zorbay Küçük'ün PFDK'ya sevk edilmesini büyük bir şaşkınlıkla karşıladığı ve yakın çevresine "Ben hayatımda bahis oynamadım. Hakkımdaki suçlamaların hiçbirini kesinlikle kabul etmiyorum" dediği öne sürülüyor.

BAŞKANLAR DA İŞİN İÇİNE GİRER!

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD) Başkanı Saffet Akyüz, bahis olayının daha da derinleştirildiğinde özellikle alt lig kulüp başkanları, futbolcuları ve antrenörlerinin işin içine dahil olabileceğini söyledi. Akyüz, "İşin içinde sadece hakemler olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Bu olay eğer gerçekten irdelenirse özellikle alt lig kulüp başkanlarının olaya dahil olacağına inanıyorum" dedi.



ARJANTİN LİGİ'NE BAHİS YAPILMIŞ!

Zorbay Küçük'ün Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevki sonrası bazı detaylar da gün yüzüne çıktı. Alınan bilgilere göre Küçük'ün kendisine ait hesaptan Arjantin Ligi'ne iki adet bahis yapıldı. Ancak bahis miktarlarının düşük olduğu belirtiliyor.



YANKILARI BÜYÜYOR

Pazartesi günü başlayan bahis operasyonunda nümüzdeki günlerde çok flaş gelişmelerin yaşanması bekleniyor