Cumhuriyet Kupası etabı start aldı

Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları Cumhuriyet Kupası etabının startı İstanbul’daki Fişekhane etabıyla başladı. Etapta 70 tekne ve 700’ü aşkın sporcu yelken açtı

Giriş Tarihi :30 Ekim 2025
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları Cumhuriyet Kupası etabının startı İstanbul'dan verildi. İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü tarafından organize edilen yarış, Dolmabahçe'de Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başladı. Samsun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Çanakkale etaplarının ardından İstanbul'da yapılan final etabında 70 tekne ve 700'ü aşkın sporcu yelken açtı. 1-2 Kasım tarihlerinde düzenlenecek şamandıra ve coğrafi parkur yarışlarının ardından organizasyon tamamlanacak. Samsun, KKTC, Çanakkale ve İstanbul yarışlarında toplamda en iyi dereceyi elde edecek ekip, Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları Şampiyonu olarak Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanacak.

