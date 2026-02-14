Ticaret Bakanlığı devreye girdi: Ramazan ayında kampanya ve indirim uygulamaları artırılacak
Ramazan ayı öncesi harekete geçen Ticaret Bakanlığı, temel gıda ürünlerinde fiyat istikrarının sağlanması, kampanya ve indirimlerin artırılması ve arz sürekliliğinin korunması için sektör temsilcileriyle mutabakata vardı. Fırsatçılığa karşı denetimlerin sıkılaştırılacağını açıklayan Bakanlık, fahiş fiyat ve stokçuluğa yönelik kontrollerin sürdürüleceğini bildirdi.
Hızlı Özet Göster
- Ticaret Bakanlığı, sektör temsilcileriyle Ramazan ayı öncesi temel gıda fiyatları, indirimler ve arz sürekliliği konularında mutabakat sağladı.
- Bakanlık, gıda toptancıları, market yöneticileri ve meslek odalarıyla bir dizi görüşme gerçekleştirdi.
- Ramazan ayı boyunca piyasalarda haksız fiyat artışı ve stokçuluğa karşı denetimler sıkılaştırılacak.
- Vatandaşlar fahiş fiyat artışlarını CİMER, HFA uygulaması, Ticaret il müdürlükleri ve Alo 175 üzerinden bildirebilecek.
Ticaret Bakanlığı, Ramazan öncesi sektör temsilcileriyle yaptığı görüşmede temel gıda fiyatlarında istikrarın korunması, kampanya ve indirimlerin artırılması, arzın kesintisiz sürmesi ve fırsatçılığın önlenmesi konusunda mutabakata varıldığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ramazan ayının yaklaşmasıyla, vatandaşların temel gıda ürünlerine daha uygun fiyatlarla ve kolay ulaşmalarını temin etmek amacıyla kapsamlı bir çalışma yürütüldüğü bildirildi.
Bu çerçevede, gıda toptancı kuruluşları, yerel market yöneticileri, zincir marketlerin üst yönetimleri, sektör temsilcileri ve ilgili meslek odalarıyla bir dizi görüşmeler yapıldığı aktarılan açıklamada, "Görüşmelerde, özellikle temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinde, vatandaşlarımızın lehine fiyat istikrarının korunması, kampanyalar ve indirim uygulamalarının artırılması, gıda ürünleri arz sürekliliğinin sağlanması ve fırsatçılığa meydan verilmemesi hususlarında mutabakat sağlanmıştır." ifadesine yer verildi.
DENETİMLER DAHA SIKI ŞEKİLDE DEVAM EDECEK
Şartlar dahilinde, gıda erişimini daha ekonomik kılacak tedbirlerin hayata geçirilmesi yönünde gerekli adımlar atıldığına işaret edilen açıklamada, önceliklerinin vatandaşların sofrasını koruyarak, piyasadaki arz ve talep dengesini sağlamak ve kutsal ramazan ayının huzur iklimine gölge düşürülmesine izin vermemek olduğu belirtildi.
Ticaret ile Tarım ve Orman Bakanlıklarının, işbirliğinde yapılan yoğun denetimlerin söz konusu ayda, daha sıkı şekilde devam edeceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ramazan ayı boyunca piyasalar yakından kontrol edilecek, haksız fiyat artışı, stokçuluk ve spekülatif girişimlere karşı denetimler kararlılıkla sürdürülecektir. Vatandaşlarımızın fahiş fiyat artışı ve haksız ticari uygulamalarla karşılaşmaları halinde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), Ticaret Bakanlığımızın Haksız Fiyat Artışı (HFA) Bildirim Uygulaması, Ticaret il müdürlüklerimiz ve Alo 175 Tüketici Danışma Hattı aracılığıyla durumu bildirmeleri önem arz etmektedir. İlgili başvurular titizlikle incelenecek, gerekli idari işlemler ivedilikle tesis edilmektedir."