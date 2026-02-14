Trafikte yeni dönem! Şov yapana büyük ceza

Hızlı Özet Göster TBMM Genel Kurulu trafik kurallarına uyumu artırıp kazaları azaltmayı hedefleyen yasa tasarısını kabul etti, yasa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayı ve Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla yürürlüğe girecek.

0,50 promil üzeri alkollü araç kullanımında birinci ihlalde 25 bin lira, ikincide 50 bin lira, üçüncü ve sonraki ihlallerde 150 bin lira ceza uygulanacak ve ehliyet iptal edilebilecek.

Polisin dur ihtarına uymayan sürücülere 200 bin lira ceza verilecek ve ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınacak.

Uyuşturucu madde kullanan sürücülere 150 bin lira ceza ve ehliyet iptali, ehliyetsiz araç kullananlara 40 bin lira, ehliyeti iptal edildiği halde araç kullananlara 200 bin lira ceza uygulanacak.

Trafikte makas atan, araçları ters yönde süren veya konvoy oluşturup tehlike yaratan sürücülere 90 bin lira, kırmızı ışıkta geçen sürücülere kademeli olarak 5 bin liradan 80 bin liraya kadar ceza verilecek.

TBMM Genel Kurulu, trafik kurallarına uyumu artırıp kazaları en aza indirmeyi hedefleyen yasayı kabul etti. Yasa kapsamında trafik cezalarına "büyük artış" yapılıyor. Yasa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanıp Resmi Gazete'de yayımlandığında uygulanmaya başlanacak. Yasaya göre yeni cezalardan bazıları şöyle: 0,50 promil üzeri alkolle araç kullananlara birinci ihlalde 25 bin, ikincide 50 bin, üçüncü ve sonraki ihlallerde ise 150 bin lira para cezası verilecek, ehliyetler iptal edilebilecek.

Meclis'te kabul edilen yasa kapsamında, trafik cezalarına 'büyük artış' yapılıyor (Fotoğraf: AA ve Takvim Foto Arşiv) TAKVİM'den Zübeyde Yalçın'ın haberine göre, uyuşturucu madde kullanan sürücülere 150 bin lira para ve ehliyet iptali cezası uygulanacak. Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip eden, bu amaçla araçtan inen sürücülere 180 bin lira idari para cezası verilecek. Ehliyetsiz araç kullananlara 40 bin, ehliyeti iptal edildiği halde direksiyon başına geçenlere ise 200 bin lira ceza kesilecek. Kırmızı ışıkta geçene 5 bin, ikinci ihlalde 10 bin, üçüncü ihlalde 15 bin, dördüncü ihlalde 20 bin, beşinci ihlalde 30 bin, altıncı ihlalde 80 bin lira para cezası kesilecek. Yaya yolunda bisiklet, elektrikli skuter, motorlu bisiklet ve motosiklet kullananlara 5 bin lira idari para cezası verilecek.