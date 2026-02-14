İzmir'de korku dolu anlar: İstinat duvarı çöktü 3 bina tahliye edildi 6 araç zarar gördü

"GÖKTAŞI DÜŞTÜ SANDIM" Evinde hasar oluşan Aşkın Sürekli ise ilk olarak şimşek çakması gibi bir ses duyduklarını, daha sonra merdivenin kopup binaya çarptığını belirtti.

Dışarı çıkmak istediğini ancak apartmanın merdiveninin yıkıldığını gördüğünü anlatan Demirdaş, "Onu görünce tekrar aşağıya indim. Köpeğimle birlikte eksi katlardan komşularımızla birlikte yan apartmanın bahçesine geçtik. Oradan da başka bir dairenin içerisinden dışarıya çıktık." dedi.

Daha büyük bir gürültüyle sarsıldıklarını aktaran Sürekli, şunları kaydetti:

"Ben göktaşı düştü sandım. Büyük bir patlama oldu gibi sanki ortalık savaş alanına döndü. Arka taraftan camı kırarak çıktık. Başka türlü çıkamıyoruz. Biz zeminde olduğumuz için herkes bizim daireden çıktı. Şükür kimseye bir şey olmadı. Yan komşularımızın dairelerinde büyük hasar var. Kolay bir şey değil. Çok kötü bir durumdu. Beş yıldır buranın süren davası var. Her yere müracaat ettik ama sonuçlanmadı."