Terörsüz Türkiye raporunda "cezasızlık" algısına yer yok: Silah bırakan teröristler ne olacak?

Terörsüz Türkiye kapsamında oluşturulan TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu taslak raporunda, kamuoyunda "eve dönüş" olarak isimlendirilen yasal düzenlemelerin "cezasızlık algısı" yaratmamasına dönük öneriler yer aldı. TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun taslak raporu için partiler değerlendirmelerini sürdürüyor. Ortak bir rapor çıkması için TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da parti temsilcileri ile görüşürken rapor için hazırlıklar sürerken detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor.

TASLAK RAPORDA NELER VAR?

Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre süreç yasası, eve dönüş düzenlemeleri ve AİHM kararlarına uyum konusunda önemli bölümler yer alan taslak rapor şöyle: 60-70 SAYFA

Rapor ekleriyle birlikte 60-70 sayfadan oluşacak. Raporun girişinde komisyonun çalışmaya başlaması, yaptığı dinlemeler ve bugüne kadarki faaliyetleri detaylı şekilde anlatılıyor. Olayın tarihçesi, Türkiye ve bölge için önemine vurgu yapılıyor.