İngiliz iddiası: Trump düğmeye bastı! ABD’den İran’a haftalarca sürecek saldırı hazırlığı
İngiliz basını ABD'nin İran’a karşı "haftalarca sürecek" kapsamlı bir harekat için düğmeye bastığını iddia etti. İkinci uçak gemisi bölgeye doğru yola çıkarken, ABD Başkanı Donald Trump "Anlaşma olmazsa sonuçları travmatik olur" uyarısında bulundu. İddiaya göre ABD sadece nükleer tesisleri değil, İran’ın devlet ve güvenlik altyapısını da kapsayan geniş çaplı bir saldırıya hazırlanıyor.
- Reuters, ABD ordusunun İran'a karşı haftalar sürebilecek geniş çaplı saldırı hazırlığı yaptığını iki ABD'li yetkili kaynak göstererek bildirdi.
- Pentagon, Orta Doğu'ya ikinci uçak gemisi USS Gerald R. Ford'u gönderme kararı aldı.
- ABD Başkanı Trump, İran'ın nükleer müzakerelerde zorluk çıkardığını belirterek çözüm için korku salmanın gerekli olduğunu savundu.
- ABD elçileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'in, Umman'ın arabuluculuğunda salı günü Cenevre'de İranlı yetkililerle görüşeceği bildirildi.
- İran Devrim Muhafızları, topraklarına yapılacak herhangi bir saldırıya karşı bölgedeki tüm ABD varlıklarını hedef alacaklarını açıkladı.
İngiliz haber ajansı Reuters ABD ordusunun İran'da haftalar sürebilecek saldırılara hazırlandığını iddia etti.
ABD'NİN İRAN'A SALDIRI HAZIRLIĞI
İki ABD'li yetkiliye atıf yapan Reuters ABD ordusunun İran ile yaşanabilecek olası bir çatışmanın daha önceki kısa süreli gerilimlerden çok daha ciddi bir boyuta evrilebileceği senaryosu üzerinde çalıştığını yazdı. İddiaya göre hazırlıklar, sadece nükleer tesisleri değil, İran'ın devlet ve güvenlik altyapısını da kapsayan geniş çaplı bir harekat planını içeriyor.
TRUMP'TAN TEHDİT GİBİ AÇIKLAMA
Gerilimin tırmandığı bir dönemde Pentagon, Orta Doğu'ya ikinci bir uçak gemisi (USS Gerald R. Ford) gönderme kararı aldı. ABD Başkanı Trump, Fort Bragg üssünde askerlere yaptığı konuşmada bu sevkiyatın nedenini şu sözlerle açıkladı:
Bir anlaşma yapamazsak, buna ihtiyacımız olacak. Eğer ihtiyacımız olursa da hazır olmalı.
Trump ayrıca İran'ın nükleer müzakerelerde "zorluk çıkardığını" belirterek bazen çözüm için "korku salmanın" gerekli bir motivasyon olduğunu savundu.
HAFTALARCA BOMBARDIMAN İDDİASI
ABD'li yetkililer, bu kez yapılan planlamanın geçmiştekilerden çok daha karmaşık ve kapsamlı olduğunu vurguluyor. Olası bir sürdürülebilir operasyonda ABD'nin; İran'ın askeri tesislerini, komuta merkezlerini ve stratejik altyapısını haftalarca sürecek bir bombardımanla hedef alabileceği belirtiliyor.
Askeri hazırlıklar sürerken diplomasi kanalları da açık tutulmaya çalışılıyor. Reuters'a bilgi veren kaynaklar; ABD elçileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'in, Umman'ın arabuluculuğunda salı günü Cenevre'de İranlı yetkililerle bir araya geleceğini bildirdi. Ancak Trump yönetimi, "sıfır zenginleştirme" içeren bir anlaşma sağlanamazsa askeri seçeneğin kaçınılmaz olduğu konusunda ısrarcı.
İRAN'IN MİSİLLEME RİSKİ
Uzmanlar, haftalar sürecek bir operasyonun sadece iki ülke arasında kalmayacağı, İran'ın füze cephaneliğiyle bölgedeki ABD misilleme yapabileceği konusunda uyarıyor. İran Devrim Muhafızları ise topraklarına yapılacak herhangi bir saldırıya karşı bölgedeki tüm ABD varlığını hedef alacaklarını ilan etti.