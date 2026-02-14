İngiliz iddiası: Trump düğmeye bastı! ABD’den İran’a haftalarca sürecek saldırı hazırlığı

ABD'nin İran'da saldırdığı nükleer tesis

HAFTALARCA BOMBARDIMAN İDDİASI

ABD'li yetkililer, bu kez yapılan planlamanın geçmiştekilerden çok daha karmaşık ve kapsamlı olduğunu vurguluyor. Olası bir sürdürülebilir operasyonda ABD'nin; İran'ın askeri tesislerini, komuta merkezlerini ve stratejik altyapısını haftalarca sürecek bir bombardımanla hedef alabileceği belirtiliyor.

Askeri hazırlıklar sürerken diplomasi kanalları da açık tutulmaya çalışılıyor. Reuters'a bilgi veren kaynaklar; ABD elçileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'in, Umman'ın arabuluculuğunda salı günü Cenevre'de İranlı yetkililerle bir araya geleceğini bildirdi. Ancak Trump yönetimi, "sıfır zenginleştirme" içeren bir anlaşma sağlanamazsa askeri seçeneğin kaçınılmaz olduğu konusunda ısrarcı.