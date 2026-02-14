Trabzonspor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri! Zubkov ve Cherif oynayacak mı?
Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. İki takım da kazanarak şampiyonluk iddiasını sürdürmek ve lider Galatasaray ile arasındaki farkı eritmemek amacında. Teknik direktörler Fatih Tekke'nin Zubkov'a yer vermesi beklenmezken Kanarya'nın yeni transferlerinden Sidiki Cherif'in de yedek kulübesinde derbiye başlaması yüksek ihtimal olarak gözüküyor. İşte dev maçın muhtemel 11'leri...
Trabzonspor ve Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında kozlarını paylaşacak. Bu randevu iki kulüp arasındaki 139. mücadele olacak.
TOPLAM 138 MAÇ: GALİBİYETTE 11 FARK
İki takım arasında oynanan 138 karşılaşmada sarı-lacivertliler 55 kez kazanırken, bordo-mavililer 44 galibiyet aldı; 39 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Rekabette galibiyet sayısı açısından Fenerbahçe'nin 11 farklı üstünlüğü bulunuyor. Bu maçlarda Fenerbahçe 181 gol atarken, Trabzonspor 157 gol kaydetti. Karşılaşmalar; 105 lig, 14 Türkiye Kupası, 9 özel, 4'er Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Başbakanlık Kupası ile 2 TSYD Kupası organizasyonuna yayıldı.
LİGDE 105. RANDEVU: FENERBAHÇE 44-27 ÖNDE
Lig tarihinde iki ekip 105 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Fenerbahçe 44 galibiyet alırken Trabzonspor 27 kez kazandı; 34 mücadele ise beraberlikle bitti. Lig karşılaşmalarında Fenerbahçe 145 gol üretirken, Trabzonspor 111 golle yanıt verdi.
TRABZON'DA ÜSTÜNLÜK TRABZONSPOR'DA LİGDE EŞİTLİK VAR
Trabzon'daki resmi ve özel toplam 58 maçta Trabzonspor'un 25, Fenerbahçe'nin 20 galibiyeti bulunuyor; 13 maçta eşitlik bozulmadı. Trabzon'da oynanan bu karşılaşmalarda Trabzonspor 71, Fenerbahçe 65 gol attı. Lig özelinde ise Trabzon'daki 52 maçta denge öne çıkıyor: Trabzonspor 20, Fenerbahçe 20 galibiyet aldı; 12 maç beraberlikle tamamlandı. Trabzon'daki lig maçlarında Fenerbahçe 63, Trabzonspor 61 gol kaydetti.
EN FARKLI GALİBİYETLER
Rekabetin en farklı Fenerbahçe galibiyetlerinden biri, 5 Mart 1989'da Kadıköy'deki lig maçında alınan 5-1'lik skor oldu. Sarı-lacivertliler, 2015-16 sezonunda Trabzon'da yarıda kalan lig müsabakasını da 4-0 önde tamamladı. Trabzonspor ise Fenerbahçe karşısındaki en farklı galibiyetlerini 11 Ağustos 1992'de Kadıköy'de Şenol Çorlu'nun jübile maçında 4-1'le, ayrıca Trabzon'daki lig maçlarında 26 Aralık 1976 ve 9 Mart 1991 tarihlerinde alınan 3-0'lık skorlarla elde etti.
7 VE 8 GOLLÜ MAÇLAR
İki takım arasındaki en gollü karşılaşma, 6 Ekim 1990'da Fenerbahçe Stadı'nda oynanan lig maçında yaşandı; toplam 8 golün çıktığı mücadeleyi Trabzonspor 5-3 kazandı. Bordo-mavililer, 21 Mayıs 1994'te Ankara 19 Mayıs Stadı'ndaki Başbakanlık Kupası maçında ve 6 Nisan 1997'de Trabzon'daki lig müsabakasında da 4-3'lük skorlarla galip geldi. Fenerbahçe ise 17 Ekim 1992'de Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki lig maçını 4-3 kazanırken, 2000-2001 sezonunda İstanbul'daki lig karşılaşmasından 5-2'lik galibiyetle ayrıldı.
HALİL UMUT MELERL'LE SON KAZANAN FENERBAHÇE
Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Bersan Duran yapacak. Maçın 4. hakemi ise Melih Aldemir olacak. Halil Umut Meler, son olarak 17 Mart 2024'te Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşmasında düdük çaldı. Söz konusu mücadeleyi sarı lacivertliler 3-2'lik skorla kazandı.
MUHTEMEL 11'LER
TRABZONSPOR: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Folcarelli, Oulai, Muçi, Augusto, Mustafa, Onuachu
FENERBAHÇE: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert, Guendouzi, Kante, Asensio, Musaba, Kerem, Asensio, Talisca