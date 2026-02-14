Trabzonspor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri! Zubkov ve Cherif oynayacak mı?

TRABZON'DA ÜSTÜNLÜK TRABZONSPOR'DA LİGDE EŞİTLİK VAR Trabzon'daki resmi ve özel toplam 58 maçta Trabzonspor'un 25, Fenerbahçe'nin 20 galibiyeti bulunuyor; 13 maçta eşitlik bozulmadı. Trabzon'da oynanan bu karşılaşmalarda Trabzonspor 71, Fenerbahçe 65 gol attı. Lig özelinde ise Trabzon'daki 52 maçta denge öne çıkıyor: Trabzonspor 20, Fenerbahçe 20 galibiyet aldı; 12 maç beraberlikle tamamlandı. Trabzon'daki lig maçlarında Fenerbahçe 63, Trabzonspor 61 gol kaydetti.

EN FARKLI GALİBİYETLER Rekabetin en farklı Fenerbahçe galibiyetlerinden biri, 5 Mart 1989'da Kadıköy'deki lig maçında alınan 5-1'lik skor oldu. Sarı-lacivertliler, 2015-16 sezonunda Trabzon'da yarıda kalan lig müsabakasını da 4-0 önde tamamladı. Trabzonspor ise Fenerbahçe karşısındaki en farklı galibiyetlerini 11 Ağustos 1992'de Kadıköy'de Şenol Çorlu'nun jübile maçında 4-1'le, ayrıca Trabzon'daki lig maçlarında 26 Aralık 1976 ve 9 Mart 1991 tarihlerinde alınan 3-0'lık skorlarla elde etti.

7 VE 8 GOLLÜ MAÇLAR İki takım arasındaki en gollü karşılaşma, 6 Ekim 1990'da Fenerbahçe Stadı'nda oynanan lig maçında yaşandı; toplam 8 golün çıktığı mücadeleyi Trabzonspor 5-3 kazandı. Bordo-mavililer, 21 Mayıs 1994'te Ankara 19 Mayıs Stadı'ndaki Başbakanlık Kupası maçında ve 6 Nisan 1997'de Trabzon'daki lig müsabakasında da 4-3'lük skorlarla galip geldi. Fenerbahçe ise 17 Ekim 1992'de Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki lig maçını 4-3 kazanırken, 2000-2001 sezonunda İstanbul'daki lig karşılaşmasından 5-2'lik galibiyetle ayrıldı.

HALİL UMUT MELERL'LE SON KAZANAN FENERBAHÇE Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Bersan Duran yapacak. Maçın 4. hakemi ise Melih Aldemir olacak. Halil Umut Meler, son olarak 17 Mart 2024'te Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşmasında düdük çaldı. Söz konusu mücadeleyi sarı lacivertliler 3-2'lik skorla kazandı.