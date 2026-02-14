Başkan Erdoğan’dan stratejik çıkarmа: Önce Abu Dabi sonra Etiyopya
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonunu İstanbul’da geçirirken yeni haftada Abu Dabi ve Etiyopya’yı kapsayan yoğun diplomasi turuna hazırlanıyor. Ziyaretlerde ikili ilişkiler ve bölgesel iş birlikleri masaya yatırılacak.
İSTANBUL'DA SAKİN HAFTA SONU
A Haber Muhabiri Aslı Bilge Kutludağ'ın aktardığına göre Başkan Erdoğan, pazar gününü resmi program olmaksızın Kısıklı'daki konutunda geçiriyor. Kutludağ, "Başkan Recep Tayyip Erdoğan hafta sonunu İstanbul'da geçiriyor. Bugün için herhangi bir resmi programı söz konusu değil. Henüz Kısıklı'daki konutunda olduğunu ve şu ana kadar konutundan ayrılmadığını belirtmiş olalım."ifadelerini kullandı.
Yarın için de netleşmiş bir program bulunmadığını belirten Kutludağ, Başkan Erdoğan'ın yeni haftadaki temasları öncesinde hazırlıklarını sürdürdüğünü söyledi.
DİPLOMASİDE İKİ ÖNEMLİ DURAK
Yeni haftayla birlikte Başkan Erdoğan'ın yurt dışı ziyaretleri başlayacak. İlk durak Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi olacak. Konuya ilişkin Kutludağ,"Hafta başından itibaren yoğun bir yurt dışı seyahat trafiği olacak. Başkan Erdoğan'ın Abu Dabi'ye bir ziyarette bulunmasını, Birleşik Arap Emirlikleri'nde ikili görüşmeler gerçekleştirmesini bekliyoruz."sözleriyle süreci aktardı.
Körfez temaslarının ardından rota Afrika'ya çevrilecek. Kutludağ,"Abu Dabi'den sonraki ziyaret ise Etiyopya'ya olacak. Orada da yine kritik görüşmelerin gerçekleşmesini bekliyoruz. Başkan Erdoğan için oldukça yoğun bir hafta ve mesai olacak diyebiliriz."ifadelerini kullandı.
SON TEMASLAR DİKKAT ÇEKTİ
Başkan Erdoğan, hafta içinde Boğaziçi Üniversitesi'ndeki bir programa katılmış, ayrıca Irak Başbakanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Hafta sonu programı daha sakin görünse de, önümüzdeki günlerde gerçekleşecek Abu Dabi ve Etiyopya ziyaretlerinin bölgesel iş birliği, ekonomik temaslar ve stratejik ortaklıklar açısından öne çıkması bekleniyor.