Başkan Erdoğan’dan stratejik çıkarmа: Önce Abu Dabi sonra Etiyopya

İSTANBUL'DA SAKİN HAFTA SONU

A Haber Muhabiri Aslı Bilge Kutludağ'ın aktardığına göre Başkan Erdoğan, pazar gününü resmi program olmaksızın Kısıklı'daki konutunda geçiriyor. Kutludağ, "Başkan Recep Tayyip Erdoğan hafta sonunu İstanbul'da geçiriyor. Bugün için herhangi bir resmi programı söz konusu değil. Henüz Kısıklı'daki konutunda olduğunu ve şu ana kadar konutundan ayrılmadığını belirtmiş olalım."ifadelerini kullandı.

Yarın için de netleşmiş bir program bulunmadığını belirten Kutludağ, Başkan Erdoğan'ın yeni haftadaki temasları öncesinde hazırlıklarını sürdürdüğünü söyledi.