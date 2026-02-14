Münih’te Şam-Washington toplantısına elebaşları da dahil edildi! Mazlum Abdi bir entegrasyon dedi bir özerklik
62. Münih Güvenlik Konferansı’nda Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun toplantısına YPG/SDG elebaşları Mazlum Abdi ve İlham Ahmed de katıldı. Şam toplantıda gündemin Suriye’nin toprak bütünlüğü olduğunu belirtirken Abdi ise bir yandan entegrasyon diğer yandan da özerklik ifadeleriyle çelişkili mesajlarına devam etti.
GÜNDEM SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ
Suriye Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Almanya'da düzenlenen 62. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin bilgi verildi.
Görüşmede yerel ve bölgesel düzeydeki gelişmelerin ele alındığı, Suriye'nin birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğünün vurgulandığı kaydedildi.
ABD'nin "Suriye hükümetine, SDG ile yakın zamanda imzalanan entegrasyon anlaşmasına ve Suriye devletinin DEAŞ ile mücadele çabalarına desteğini teyit ettiği"aktarıldı.
Görüşmede, Suriye ve ABD arasındaki ikili ilişkilerin ele alındığı belirtilerek, ilişkilerin çeşitli alanlarda geliştirilmesi konusunun da değerlendirildiği aktarıldı.
RUBIO-ŞEYBANİ GÖRÜŞMESİNE ELEBAŞLARI DA DAHİL EDİLDİ
Almanya, skandal bir kararla devlet başkanları ve dışişleri bakanlarının katıldığı 62. Münih Konferansı'na YPG/SDG elebaşlarını da davet etmişti. ABD ve Suriyeli yetkililerin yaptığı görüşmelere elebaşları Abdi ve Ahmed'in de dahil edildiği öğrenildi.
ABDİ BİR ENTEGRASYON DEDİ BİR ÖZERKLİK
Abdi, görüşmenin ardından Suriye'de önceliğin istikrar ve entegrasyon olduğunu söyledi ve Şam ile yaptıkları anlaşmaya bağlı kalacakları mesajını verdi. Rudaw'a konuşan Abdi, "Rojova özerk mi olacak yoksa merkezi yönetime mi bağlı kalacak?"sorusu karşısında ise özerklik sabotajına devam etti.
Suriye ordusunun Deyrizor ve Rakka'yı terör örgütünden ele geçirip Haseke'ye dayanmasının ardından YPG/SDG, Şam'ın şartlarıyla anlaşma yapmak zorunda kaldı. Suriye ise büyük ölçüde teröristlerden temizlendi.
Bir yandan Şam'a entegrasyon mesajı veren bir yandan da özerklik isteyen Abdi, hedeflerinin Kürt bölgelerinin kendi kendini yönetmesi olduğunu, bunun da zaten anlaşmada olduğunu söyledi ve Kürt bölgelerinin idari, askeri ve güvenlik alanlarında öz yönetim temelinde örgütlenmesi gerektiğini belirtti.
SDG SURİYE ORDUSUNA ENTEGRE OLACAK MI?
Şam yönetimiyle temaslara da değinen Mazlum Abdi, Suriye hükümetinin dışişleri yetkilileri, ABD'li yetkililer ve Özerk Yönetimi temsilcilerinin aynı görüşmede yer almasının bir ilk olduğunu ve bunun olumlu bir gelişme olduğunu söyledi.
Rudaw'ın SDG'nin Suriye ordusuna katılıp katılmayacağı yönündeki sorusunu da yanıtlayan Abdi, entegrasyonun mümkün olduğunu ancak bunun özel bir modelle gerçekleşmesi gerektiğini ifade etti.