Münih’te Şam-Washington toplantısına elebaşları da dahil edildi! Mazlum Abdi bir entegrasyon dedi bir özerklik

Elebaşı Abdi

ABDİ BİR ENTEGRASYON DEDİ BİR ÖZERKLİK

Abdi, görüşmenin ardından Suriye'de önceliğin istikrar ve entegrasyon olduğunu söyledi ve Şam ile yaptıkları anlaşmaya bağlı kalacakları mesajını verdi. Rudaw'a konuşan Abdi, "Rojova özerk mi olacak yoksa merkezi yönetime mi bağlı kalacak?"sorusu karşısında ise özerklik sabotajına devam etti.

Suriye ordusunun Deyrizor ve Rakka'yı terör örgütünden ele geçirip Haseke'ye dayanmasının ardından YPG/SDG, Şam'ın şartlarıyla anlaşma yapmak zorunda kaldı. Suriye ise büyük ölçüde teröristlerden temizlendi.

Bir yandan Şam'a entegrasyon mesajı veren bir yandan da özerklik isteyen Abdi, hedeflerinin Kürt bölgelerinin kendi kendini yönetmesi olduğunu, bunun da zaten anlaşmada olduğunu söyledi ve Kürt bölgelerinin idari, askeri ve güvenlik alanlarında öz yönetim temelinde örgütlenmesi gerektiğini belirtti.