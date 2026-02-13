Türk televizyonlarında bir ilk: Adalet Bakanı Akın Gürlek bu akşam A Haber’de canlı yayında

Adalet Bakanı Akın Gürlek, göreve geldikten sonraki ilk röportajını bugün saat 21.00'de A Haber ekranlarında verecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek A Haber'de açıklamalarda bulunacak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen eski Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek getirildi.

Bakanlar Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçinin TBMMdeki yemin töreninde CHP provokasyonu CHP'NİN KÜRSÜ İŞGALİ Görevi Yılmaz Tunç'tan devralan Bakan Gürlek 11 Şubat'ta TBMM'de yemin ederek göreve başladı. Gürlek, Adalet Bakanı olarak ilk özel röportajını A Haber'e verecek. Merakla beklenen bu yayında Gürlek, yemin töreni esnasında CHP'nin kürsü saldırısından, yargı reformlarına kadar pek çok kritik başlığı değerlendirecek.