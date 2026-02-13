Türk televizyonlarında bir ilk: Adalet Bakanı Akın Gürlek bu akşam A Haber’de canlı yayında
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Resmi Gazete'deki yayımlanan atama kararı sonrası göreve başlayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, ilk röportajını bugün saat 21.00’de A Haber’e verecek. Gürlek'in yemin törenindeki CHP'nin kürsü işgalinden, İBB operasyonunun bilinmeyenlerine, suç örgütleri ve kamuoyunun merak ettiği tüm başlıklara ilişkin değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, göreve geldikten sonraki ilk röportajını bugün saat 21.00'de A Haber ekranlarında verecek.Adalet Bakanı Akın Gürlek A Haber'de açıklamalarda bulunacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen eski Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek getirildi.
CHP'NİN KÜRSÜ İŞGALİ
Görevi Yılmaz Tunç'tan devralan Bakan Gürlek 11 Şubat'ta TBMM'de yemin ederek göreve başladı. Gürlek, Adalet Bakanı olarak ilk özel röportajını A Haber'e verecek. Merakla beklenen bu yayında Gürlek, yemin töreni esnasında CHP'nin kürsü saldırısından, yargı reformlarına kadar pek çok kritik başlığı değerlendirecek.
MECLİS'TE NELER OLDU?
Meclis'te yaşanan yemin törenine dair tüm gerçekler gün yüzüne çıkıyor. Bakan Akın Gürlek, kürsü işgalinden kendisine yönelik saldırı girişimlerine, o anlarda hissettiklerinden Meclis'te yaşanan her şeyi tek tek anlatacak.
İBB OPERASYONUNUN BİLİNMEYENLERİ İLK KEZ AÇIKLANACAK
Kamuoyunun merakla beklediği İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmalar ve operasyonların detayları da bu röportajda masaya yatırılacak. Bakan Gürlek, yolsuzluk, rüşvet ve usulsüzlük iddialarının merkezindeki operasyonun bilinmeyenlerini açıklayacak.
SUÇ ÖRGÜTLERİNE NEFES ALDIRILMAYACAK
Bakan Gürlek, uyuşturucu, kara para ve organize suç örgütleriyle mücadelede izlenecek yol haritasını açıklayacak.
Tüm Türkiye'nin kilitleneceği röportajda, Adalet Bakanlığı'ndaki yeni dönemin vizyonu ve yargı reformlarına dair ipuçları da yer alacak. Merak edilen tüm soruların yanıt bulacağı bu özel röportaj 13 Şubat Cuma akşamı saat 21.00'de A Haber'de olacak.