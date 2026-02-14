Spor yazarları Galatasaray - Eyüpspor maçını değerlendirdi! "Uzay savaşçıları"
Süper Lig'in lideri Galatasaray, 22. haftanın açılış maçında Eyüpspor'u ağırladı. Sarı kırmızılılar, rakibini 5-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu ve zirvedeki yürüyüşün sürdürdü. Karşılaşmanın ardından spor yazarları, Okan Buruk ve öğrencilerini değerlendirdi. İşte o yorumlar...
Galatasaray, Süper Lig'de Eyüpspor'u 5-1 mağlup ederek hanesine bir galibiyet daha yazdırdı. Cimbom, bir sonraki mücadelesinde Juventus ile karşılaşıp lig maçında ise Konyaspor deplasmanına gidecek. Spor yazarları da zorlu randevunun ardından önemli yorumlarda bulundu.
EVREN TURHAN: JUVENTUS ÖNCEİS İYİ SİNYALLER
Galatasaray için Eyüpspor ile oynadıkları maç adeta bir antrenman maçı oldu.Teknik Direktör Okan Buruk, Juventus maçını düşünürsek kadroda önemli bir rotasyon yaptı. Sarı-Kırmızılılar maça Osimhen-İcardi ikilisi ile başladı. Yunus'un attığı erken gol oyunun temposunu da düşürdü. Lang bu takıma ciddi katkılar yapıyor. İcardi attığı gollerle deyim yerindeyse kendine geldi. Dünkü maçta savunmaya çok iş düşmedi. Eyüpspor 10 kişi kaldıktan sonra maç bitmişti aslında.
Osimhen bu maçta farklı bir misyon edindi ve 2 asist yaparak yine fark yarattı. Boey daha tam hazır değil ama uyum sorunu yaşamadı. Biraz daha maç oynaması lazım takıma uyum sağlaması için. Juventus maçında bence oyuna ilk 11'de başlamaz. Singo 2.yarı oyuna girdi ve sakatlığını atlatmış gözüktü.Juventus maçında Okan hoca bu futbolcuyu ilk 11'de başlatabilir Aspirilla ve Nhaga oyuna girdi.Nhaga topla çok iyi, pas kalitesi gayet iyi, dripling yaparak dikkat çekti. Asprilla biraz daha güçlenmesi lazım o zmaan daha etkili olur.
Galatasaray Eyüpspor karşısında kendini zorlamadan üstülek 5 gol atarak kazanmayı bildi. Bu maç Juventus ile oynanacak karşılaşma öncesi doping etkisi yapacaktır. Galatasaray Juventus karşısında şüphesiz daha dikkatli ve daha organize olacaktır. Ancak bu takımın gününde olduğu takdirde Juventus'u yeneceğini düşünüyorum. Yeter ki bu maça iyi konsantre olsunlar.
MUSTAFA ÇULCU: KIRMIZI KART DOĞRU
Galatasaray, sahada oynayanlarıyla kulübede oturanlarıyla, zengin, kaliteli, göz kamaştıran bir kadroya sahip. Maça adete golle başladı Galatasaray... Ancak bu göz kamaştıran kaliteli kadronun 10 kişi kalana kadar Eyüpspor'a karşı ilk yarıda verdiği net pozisyonlar sorgulanmalı. Şampiyonlar Ligi maçı öncesi en yumuşak rakip ile oynayan Galatasaray'da Okan hoca istediği rotasyonları yaptı. Ön bölgede Osimhen, İcardi, Yunus ve Lang keyifle pas yaparak, hatta ekstra paslar yaparak goller aradılar. İcardi müthiş bir golcü. Onu ve gollerini seyretmek keyif veriyor. Galatasaray iyi oyun kadar Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi öncesinde bu maçı kayıpsız geçmek isterken, seyirci ise üç puanın yanında gollerle farklı galibiyet istedi. Veee taraftarın da istediği oldu. Boey yerini yadırgamadan giderken bıraktığı yerden devam ediyor. Lang oyunu sol kanattan kurarak her maç oyun liderliğine biraz daha fazla soyunuyor. Zaman zaman on numaraya kayıyor. İlkay sakatlıktan sonra bir tık daha iyi göründü. Eyüpspor ise on kişi kaldıktan sonra ölmeden önce son kez kanatlanıp çırpınan karınca misali elinden geleni yaptı gücü bu kadardı. Juventus maçı öncesi Galatasaray iyi bir hazırlık maçı oynadı. Vites yükseltmeden farklı galip geldi. Bu futbola şapka çıkarılır. Darısı Juventus maçına...
Çağdaş Altay, maça sözlü ikazlarla girerek kontrolü ele aldı. Yunus'a yaptığı faulde Bedirhan'a "rakibinin bariz gol şansını engellediği için" çıkan kırmızı kart net doğruydu. VAR'a bırakmadan tereddütsüz çıkarması puanını yükseltti. Oyunda kayboldu, gerektiğinde ortaya çıkması çok olumluydu. Oyun hakemi kabul etti, hakem de gereksiz bir iki faul düdüğü dışında oyunu hiç bozmadı. Çağdaş Altay'ı kutlarım. Bravo yardımcılarıyla birlikte çok başarılıydılar.
SERKAN KORKMAZ: TANDEM
Demek ki oluyormuş. İcardi ile Osimhen birlikte oynayabiliyormuş. Arjantinli yıldızın dün akşamki unutulmaz hat-trick'i yeni sözleşmeyi beklenenden önce önüne getirebilir. Mauro bir dönem tam da bu sebeple asık suratlıydı zaten. Tek bir isteği vardı; iç sahada lig maçlarında orta ve alt sıra takımlarına karşı ilk on birde sahaya çıkmak. Eminim ki Torino'da ilk on birde çıkmadı diye üzülmeyecek. Bu arada Okan Hoca'nın da hakkını yemeyelim. İcardi somurtuyordu ama oynamayı hak etmeyecek kadar da hantal ve formsuzdu. Buruk, doğru zamanda start verdi bu ikiliye. Bundan böyle ligde, bazı deplasmanlarda da on beşer golleri bulunan İcardi-Osimhen ikilisini izlemeye hazır olun.
Derbilerde, zorlu rakipler karşısında ve hatta Avrupa arenasında bu fazla lüks kaçsa da Okan Buruk artık Galatasaraylıları bu keyiften mahrum etmemeli. Victor Osimhen de bence bu kurgudan en çok keyif alanlardan biri. Sarı kırmızılılar maçı farklı kazanmış olsalar da on kişi kalan Eyüpspor'dan yenilen gol ve kaleci Uğurcan'ın on bire, on bir iken yaptığı iki önemli kurtarış, kritik Juventus karşılaşması öncesinde hayli düşündürücüydü. Ayrıca "Osimhen gol atsın" diye sahada tutmak da ne derece mantıklıydı; bilemedim... Kazanmak güzel, beş golle kazanmak ayrı güzel. Yine de çok dikkatli olmak lazım. Şampiyonlar Ligi'nde Juventus karşısında işler bu denli kolay olmayacak.
LEVENT TÜZEMEN: YENİ TRANSFER ICARDI
Verdiği kilolardan sonra geldiği sezonlar gibi fiziksel olarak incelen İcardi, Eyüp maçında yaptığı koşularla ve attığı gollerle tribünlere 'aşkın olayım' şarkısını söyletti. İcardi, yükselen fizik gücü ve grafiği ile G.Saray'ın yepyeni transferi gibi duruyor. Okan hocanın derin, zengin ve kaliteli kadroya kavuşmasından sonra Eyüp'e karşı Osimhenİcardi ikilisi ile başlaması sosyal medyada büyük tepki gördü. Bu müthiş ikiliden müthiş işbirlikleri çıktı.
Juventus öncesi Sara, Jakobs, Torreira, Sallai ve Barış'ı Okan Buruk'un dinlendirmesi çok akıllıcaydı. Özellikle Lemina'nın ilk Juve maçında olmayacağını düşünürsek Eyüp'e karşı oynaması yerinde bir hamleydi. Sacha Boey'yi çok istekli gördüm ancak maç eksiği çok belli oluyor. Gençliği, coşkusu ve çalışkanlığı ile bu açığı kapatacaktır. Noa Lang'ın G.Saray'a katkısı büyük olacak. İlk 45'te G.Saray sürekli Lang'ın bölgesinden hücum etti. İcardi'nin ilk golünde rakipten sıyrılışı, Jankat'tan dönen şutu çok sertti. Aklı ile ayaklarını birleştiren bir oyuncu.
Osimhen, G.Saray'ın enerji küpü. Rakibini kovalıyor, top çalıyor, önde baskı yapıyor kanatlara iniyor, pas alış verişine katılıyor gerektiğinde şut atıyor gerektiğinde de gollük paslar veriyor. Nijeryalı yıldızın sahanın her yerine basması rakip savunmanın aklını darmadağın ediyor. Okan hoca Juve maçında orta sahayı mutlaka güçlü tutmalı. İtalyanları orta alanda durduran takımlar pozisyon üretmekte zorlanmıyor. Sanchez'in yerine Sara'nın girmesi doğru hamleydi, Sanchez ciddi pozisyon ve pas hataları yapıyor. Singo'nun dinamizmi, çabukluğu, gücü ve kuvveti Sanchez'in önünde görülüyor.
ZEKİ UZUNDURUKAN: UZAY SAVAŞÇILARI
Noa Lang, maçtan önce sol kanada adeta bir ray döşemiş. Lang, hızlı bir tren gibi sol kanattan Eyüpspor'u canından bezdiren bindirmeler yaptı. Lang; rakip eksiltiyor, çok hızlı, çok güçlü... Bununla da kalmayıp, net ve isabetli ortalar yapıyor; bazuka gibi şutlar atıyor. Galatasaray, bir nokta atışı transfer daha yapmış. Eyüpspor karşısında mükemmel bir maç çıkardı, Hollandalı sol kanat oyuncusu. Lang'ı izlemek için dün Rams Park'a gelen Hollanda Milli Takımı yardımcı hocası Erwin Koeman da bu performansı ayakta alkışlamıştır.
Okan Buruk, salı günkü Juventus maçını düşünerek Jakobs, Sallai, Sara, Torreira ve Barış Alper gibi yıldızlarını yedeğe çekerken, bu oyuncuların yerlerine ilk 11'de çıkan Eren, Boey, Lemina, İlkay ve İcardi de çok etkili oldular. Özellikle de Osimhen ile İcardi arasındaki uyum harikaydı. İcardi üç kez Eyüpspor filelerini havalandırırken, ligde 13 gole ulaştı. Osimhen'i nasıl anlatsam bilemiyorum. Topun olduğu her yerde rakibin canına okuyan presler yaptı durdu. Yunus Akgün ve İcardi'nin attığı ikinci golün asistini yapan Osimhen, Galatasaray'ın adeta şah damarı... Bir futbolcudan çok daha fazlası... O bir uzay golcüsü... O bir Victor Osimhen!
Uğurcan Çakır'ın da ilk yarıdaki iki süper kurtarışının da altını çizmek lazım. Uğurcan, Juventus maçı öncesinde çok formda! Gökten uçak düşse onu bile kurtaracak Uğurcan! O derece hırslı ve formda! Eyüpspor'un Galatasaray karşısında bu kadar dirençsiz kalmasında ilk yarıda Bedirhan'ın kırmızı kartının rolü çok büyük. Dün ilk 11'de çıkan Sacha Boey, Galatasaray'dan hiç ayrılmamış gibi kaldığı yerden iz bırakan performansına devam etti. Bu arada Rams Park'ta ilk maçına çıkan Renato Nhaga, tribünlerden büyük alkış aldı. Büyük yetenek. Sahada topla adeta dans etti. İkinci yarıda giren Yaser Asprilla da çok etkiliydi. Hızlı ve şut atmayı seven bir oyuncu. Lang gibi tribünleri coşturacak özellikleri var Asprilla'nın!
Icardi dün attığı üç golle kafalardaki soru işaretlerini yerle bir etmiştir herhalde. Ne kadar büyük golcü olduğunu yine belgeledi. İcardi'nin bu performansı sonrasında Galatasaray yönetiminin sezon sonunu beklemeden İcardi ile masaya oturacağını düşünüyorum. Öyle de yapmalı! Yoksa İcardi'nin hala Avrupa'nın beş büyük liginde piyasası var! Avrupa'da golcü kıtlığının yaşandığı bir dönemdeyiz. İyi golcülerin piyasası 100-150 milyon euro!
O yüzden Galatasaray yönetimi, elindeki paha biçilmez mücevherine sımsıkı sarılmalı! Sözleşmeyse sözleşme, para ise para! İcardi sonuna kadar hak ediyor bunları. Galatasaray, taraftarına farklı Eyüpspor galibiyeti ile birlikte Sevgililer Günü hediyesi vermiş oldu. Galatasaray için çok kolay bir maç oldu. Artık Juventus düşünsün! Bu formda Aslan, Juventus'u salı günü pençeler! Yıkar geçer! Çünkü dün Galatasaraylı futbolcular, uzay savaşçıları gibiydi!
BÜLENT TİMURLENK: JUVENTUS PLANI
Futbolun bildik klişesidir: "Önümüzdeki maç en önemli maç… Maç maç bakıyoruz." Öyle olması gerekir sahadaki futbolcular için ama teknik adamlar biraz daha geniş bakarlar yola. Bir sonraki durak Juventus müsabakası olunca Okan Buruk ikili bir strateji geliştirecek ve rotasyonla derinlemiş kadroyu verimli kullanacaktı. Öyle de yaptı. Boey, 'Kenan karşısında ne yapabilir' sorusu için sahadaydı. Jakobs, Sallai, Torreira, Barış ve Sara'nın Juventus maçında 11'de başlayacağını dünkü 11'e bakanlar görmüştür. Tek sürpriz Osimhen'in dinlenmemesi ki bu da oyuncu- hoca iletişimi sonrasında alınmış bir karar. Eyüp son haftalarda çıkıştaydı ama lig lideri karşısında ev sahibi, sezonun erken golünü atınca tutunacak dalları kalmadı. İyi mücadele ettiler ama RAMS Park'ta 56 dakika 10 kişi oynayan bir takımın çaresizliği işte.
Ara transferdeki takviyelerin meyvesini erken aldı Okan Buruk. Lang yetenekli olduğu kadar rakipler için ters de futbolcu. Yunus geçen hafta gibi yine kafayla atarken, Lang ve sonradan oyuna giren Asprilla ceza sahası dışından şut eksiği olan takıma hücum zenginliği getirdiler. Osimhen gol atmasa da iki asist, bir kilit pasla maç seçmediğini bir kez daha gözler önüne sererken, kaptan İcardi'nin üçlemesi hem kendi geleceği hem de sezonun kalanı için G.Saray adına en büyük artı. 5 gollü galibiyette sınıfı geçemeyen tek adam Boey. Onu Kenan karşısına çıkartmaması gerektiğini dün Okan Buruk görmüştür. San Siro'da İtalya derbisinden yıpranmış bir Juventus gelecek. Doğru rakip analizle, bunun eleminasyon turunun ilk maçı olduğunu unutmayan bir taktikle G.Saray, "Yaşlı Kadın" Juventus'u yine eli boş yollayabilir evine...
AHMET ÇAKAR: KIRMIZ KART TARTIŞMASIZ DOĞRU KARAR!
Saray, güle oynaya, şov yaparak ve üstelik yedek santrforunun hat-trick yaparak kazandığı bir maç oynadı. Önce şunu söyleyelim, G.Saray'ın devre arası transferleri çok başarılı. Bunların içinde en önde gelen de Noa Lang. Hareketliliği, oyun bilgisi mükemmel. Dün gece Sacha Boey fazla renk vermedi ama zaten G.Saray'a yaptıkları ortada. İcardi tartışmasız dünyanın ceza alanı içindeki vuruş üstünlüğü en yüksek futbolcusu. Golü kokluyor, topun düşeceği yeri biliyor ve işini mükemmel yapıyor. Düşünebiliyor musunuz, Türkiye'nin en iyi iki santrforu G.Saray'da ve ciddi maçlarda ancak biri oynuyor. Yine zenginliğin tanımını yapabilir misiniz diye sorduğunuzda, 'İlkay Gündoğan' deriz. Adam Alman Milli Takımı'nın en iyilerinden biri, Manchester City'den geldi ama belki de şu an için G.Saray'ın direkt ilk 11 oyuncusu değil.
G.Saray'ın bu rahatlığı, bu coşkusu ve kadro derinliğiyle mutlak favori olduğu bir gerçek. Üstelik devre arası yapılan transferlerle de rotasyonu çok güçlendi. Eyüp için üzgünüz, bağıra bağıra düşmeye gidiyorlar.
Çağdaş Altay için kolay maçtı. O da çok iyi yönetti ve kırmızı kart tartışmasız doğru karar.