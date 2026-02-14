Spor yazarları Galatasaray - Eyüpspor maçını değerlendirdi! "Uzay savaşçıları"

Galatasaray Eyüpspor karşısında kendini zorlamadan üstülek 5 gol atarak kazanmayı bildi. Bu maç Juventus ile oynanacak karşılaşma öncesi doping etkisi yapacaktır. Galatasaray Juventus karşısında şüphesiz daha dikkatli ve daha organize olacaktır. Ancak bu takımın gününde olduğu takdirde Juventus'u yeneceğini düşünüyorum. Yeter ki bu maça iyi konsantre olsunlar.

MUSTAFA ÇULCU: KIRMIZI KART DOĞRU Galatasaray, sahada oynayanlarıyla kulübede oturanlarıyla, zengin, kaliteli, göz kamaştıran bir kadroya sahip. Maça adete golle başladı Galatasaray... Ancak bu göz kamaştıran kaliteli kadronun 10 kişi kalana kadar Eyüpspor'a karşı ilk yarıda verdiği net pozisyonlar sorgulanmalı. Şampiyonlar Ligi maçı öncesi en yumuşak rakip ile oynayan Galatasaray'da Okan hoca istediği rotasyonları yaptı. Ön bölgede Osimhen, İcardi, Yunus ve Lang keyifle pas yaparak, hatta ekstra paslar yaparak goller aradılar. İcardi müthiş bir golcü. Onu ve gollerini seyretmek keyif veriyor. Galatasaray iyi oyun kadar Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi öncesinde bu maçı kayıpsız geçmek isterken, seyirci ise üç puanın yanında gollerle farklı galibiyet istedi. Veee taraftarın da istediği oldu. Boey yerini yadırgamadan giderken bıraktığı yerden devam ediyor. Lang oyunu sol kanattan kurarak her maç oyun liderliğine biraz daha fazla soyunuyor. Zaman zaman on numaraya kayıyor. İlkay sakatlıktan sonra bir tık daha iyi göründü. Eyüpspor ise on kişi kaldıktan sonra ölmeden önce son kez kanatlanıp çırpınan karınca misali elinden geleni yaptı gücü bu kadardı. Juventus maçı öncesi Galatasaray iyi bir hazırlık maçı oynadı. Vites yükseltmeden farklı galip geldi. Bu futbola şapka çıkarılır. Darısı Juventus maçına...

Çağdaş Altay, maça sözlü ikazlarla girerek kontrolü ele aldı. Yunus'a yaptığı faulde Bedirhan'a "rakibinin bariz gol şansını engellediği için" çıkan kırmızı kart net doğruydu. VAR'a bırakmadan tereddütsüz çıkarması puanını yükseltti. Oyunda kayboldu, gerektiğinde ortaya çıkması çok olumluydu. Oyun hakemi kabul etti, hakem de gereksiz bir iki faul düdüğü dışında oyunu hiç bozmadı. Çağdaş Altay'ı kutlarım. Bravo yardımcılarıyla birlikte çok başarılıydılar.

SERKAN KORKMAZ: TANDEM Demek ki oluyormuş. İcardi ile Osimhen birlikte oynayabiliyormuş. Arjantinli yıldızın dün akşamki unutulmaz hat-trick'i yeni sözleşmeyi beklenenden önce önüne getirebilir. Mauro bir dönem tam da bu sebeple asık suratlıydı zaten. Tek bir isteği vardı; iç sahada lig maçlarında orta ve alt sıra takımlarına karşı ilk on birde sahaya çıkmak. Eminim ki Torino'da ilk on birde çıkmadı diye üzülmeyecek. Bu arada Okan Hoca'nın da hakkını yemeyelim. İcardi somurtuyordu ama oynamayı hak etmeyecek kadar da hantal ve formsuzdu. Buruk, doğru zamanda start verdi bu ikiliye. Bundan böyle ligde, bazı deplasmanlarda da on beşer golleri bulunan İcardi-Osimhen ikilisini izlemeye hazır olun.