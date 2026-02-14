Saraybosna safarisinde yeni tanıklar ortaya çıktı: Hamileleri ve çocukları vurup ziyafet çektiler

Dönemin Saraybosna emniyet müdürü Zlatko Miletic, sapkın turistlerin onlarca çocuk ve kadını öldürdüğünü ve çoğunun İtalya'dan geldiğini belirtti.

Eski asker Aleksandar Licanin, yabancıların Slavko Aleksic komutasındaki birlikle sivillere ateş açtığını ve turistlerin yüksek binalardaki keskin nişancı noktaları için 400 sterline kadar ek ödeme yaptığını söyledi.

Hırvat gazeteci Domagoj Margetic'e göre saldırganlar çocukları ve hamile kadınları vurmak için daha fazla para ödüyordu.

Saraybosna Kuşatması sırasında İngiltere, İtalya, ABD ve Rusya'dan gelen yabancıların Sırp birliklerine 70 bin ila 88 bin Sterlin ödeyerek sivil öldürdükleri ortaya çıktı.

Saraybosna'daki "insan safarisine" tanık olan bir kişi, İngiliz turistlerin keskin nişancılarla birlikte sivilleri öldürdükten sonra akşam yemeklerinde kızarmış domuz etiyle karınlarını doyurduklarını söyledi.

Batılı elitlerin Saraybosna Kuşatması sırasında sivilleri avlamak için para ödemeleriyle ilgili kan donduran detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Saraybosna kuşatmasında siviller, Fotoğraflar: AFP

HAMİLE KADINLARI VE ÇOCUKLARI ÖLDÜRMEK İÇİN DAHA FAZLA ÖDÜYORLARDI

Hırvat araştırmacı gazeteci Domagoj Margetic'e göre, sapık saldırganlar "çocukları ve hamile kadınları vurmak için daha fazla para ödüyorlardı.

1992 ile 1996 yılları arasında Saraybosna'da 10.000'den fazla insan öldü. Bu, modern savaş tarihinde bir başkentin en uzun kuşatmasıydı.

PSİKOPAT ALEKSİC'İN KATLİAM BİRLİĞİ

Eski asker Aleksandar Licanin, The Times gazetesine verdiği demeçte, yabancıların Slavko Aleksic'in komutasındaki bir birlikle sivillere ateş açtığını ve Aleksic'i "psikopat" olarak nitelendirdiğini söyledi.

Licanin, "Aleksic'in mezarlıkta bizden 200 metre uzaklıkta görebildiğimiz, yasaklanmış bir alanı vardı. Kadınlara, çocuklara ve yaşlılara ateş ediyorlardı. Kontrolden çıkmışlardı ve Aleksic'in bir psikopat olduğu açıkça belliydi, gözlerinden anlaşılıyordu." şeklinde konuştu.