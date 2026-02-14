Saraybosna safarisinde yeni tanıklar ortaya çıktı: Hamileleri ve çocukları vurup ziyafet çektiler
Modern savaş tarihinin en utanç verici katliamlarından biri olan "Saraybosna İnsan Safarisi"ne dair yeni tanıklıklar ortaya çıktı. Tanıklar Batılı "zengin turistlerin" keskin nişancı noktalarından hamile kadınları ve çocukları vurmak için on binlerce sterlin ödediğini ve katliamların ardından ziyafet çektiklerini anlattı.
Hızlı Özet Göster
- Saraybosna Kuşatması sırasında İngiltere, İtalya, ABD ve Rusya'dan gelen yabancıların Sırp birliklerine 70 bin ila 88 bin Sterlin ödeyerek sivil öldürdükleri ortaya çıktı.
- Hırvat gazeteci Domagoj Margetic'e göre saldırganlar çocukları ve hamile kadınları vurmak için daha fazla para ödüyordu.
- Eski asker Aleksandar Licanin, yabancıların Slavko Aleksic komutasındaki birlikle sivillere ateş açtığını ve turistlerin yüksek binalardaki keskin nişancı noktaları için 400 sterline kadar ek ödeme yaptığını söyledi.
- Dönemin Saraybosna emniyet müdürü Zlatko Miletic, sapkın turistlerin onlarca çocuk ve kadını öldürdüğünü ve çoğunun İtalya'dan geldiğini belirtti.
Batılı elitlerin Saraybosna Kuşatması sırasında sivilleri avlamak için para ödemeleriyle ilgili kan donduran detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.
İNSAN SAFARİSİNİN TANIĞI ANLATTI
Saraybosna'daki "insan safarisine" tanık olan bir kişi, İngiliz turistlerin keskin nişancılarla birlikte sivilleri öldürdükten sonra akşam yemeklerinde kızarmış domuz etiyle karınlarını doyurduklarını söyledi.
HAMİLE KADINLARI VE ÇOCUKLARI ÖLDÜRMEK İÇİN DAHA FAZLA ÖDÜYORLARDI
İngiltere, İtalya, ABD, Rusya ve daha pek çok ülkeden yabancıların Saraybosna'da sivilleri öldürmek için Sırp birliklerine 70 bin ila 88 bin Sterlin arasında para ödemesi yaptıkları ortaya çıkmıştı.
Hırvat araştırmacı gazeteci Domagoj Margetic'e göre, sapık saldırganlar "çocukları ve hamile kadınları vurmak için daha fazla para ödüyorlardı.
1992 ile 1996 yılları arasında Saraybosna'da 10.000'den fazla insan öldü. Bu, modern savaş tarihinde bir başkentin en uzun kuşatmasıydı.
PSİKOPAT ALEKSİC'İN KATLİAM BİRLİĞİ
Eski asker Aleksandar Licanin, The Times gazetesine verdiği demeçte, yabancıların Slavko Aleksic'in komutasındaki bir birlikle sivillere ateş açtığını ve Aleksic'i "psikopat" olarak nitelendirdiğini söyledi.
Licanin, "Aleksic'in mezarlıkta bizden 200 metre uzaklıkta görebildiğimiz, yasaklanmış bir alanı vardı. Kadınlara, çocuklara ve yaşlılara ateş ediyorlardı. Kontrolden çıkmışlardı ve Aleksic'in bir psikopat olduğu açıkça belliydi, gözlerinden anlaşılıyordu." şeklinde konuştu.
KAFATASLI CİPLE AV ARIYORDU
Licanin, Komutan Aleksic'in kaputuna insan kafatası monte edilmiş bir cip sürdüğünü iddia etti ve turistler için hedeflerin seçildiğini anlattı.
Tetikçi turistleri ise "Pahalı deri ceketler giyiyorlardı ve bana İtalyan, Alman ve Britanyalı oldukları söylendi.Onlara hedef bulmaları konusunda yardım ediliyordu ve mezarlıktan ateş etmek net bir atıştı. Her şey önünüzdeydi." dedi.
SİVİLLERİ ÖLDÜRÜP ZİYAFET ÇEKİYORLARDI
Licanin, yabancıların yüksek binalardaki en gözde keskin nişancı noktaları için 400 sterline kadar ek ödemeler yapacaklarını söyledi.
Uzun bir cinayet gününün ardından, katillerin kızarmış domuz ve kuzu eti ziyafeti çektikleri alkollü akşam yemeklerinin tadını çıkardıklarını belirtti ve "İnsanları öldürmeyi kutluyorlardı. Bir çocuğu öldürerek nasıl yaşayabileceğinizi hayal bile edemiyorum." dedi.
Dönemin Saraybosna emniyet müdürü Zlatko Miletic, bu sapkın turistlerin "onlarca çocuk ve kadını öldürdüğün söyledi ve"[Aleksic milislerinin] para karşılığında bu insanlara ev sahipliği yaptığına ve bunların çoğunun İtalya'dan geldiğine dair bilgilerimiz vardı."dedi.
Cinayetlerin travmasının gece gündüz peşini bırakmadığını söyleyen Licanin "Karım sabahları hatırlamasam da hala kabuslar gördüğümü söylüyor. Saraybosna'ya gelen yabancıların hastalıklı zihinleri vardı. Bahse girerim onlar kabus görmüyorlardır."dedi.
Şehre giren ana yol olan Meša Selimović Bulvarı, buradan geçmek çok büyük bir risk olduğu için "Keskin Nişancı Sokağı" (Sniper Alley) olarak adlandırılmıştı.
Bölge sakinleri o yıllarda her an rastgele vurulma korkusuyla yaşadı; katliamların çoğu bizzat Bosnalı Sırp askerleri tarafından gerçekleştirilmişti.
Turistlerin, dönemin Sırp lideri "Saraybosna Kasabı" Radovan Karacic'in ordusuna bağlı askerlere ödeme yaptığı iddia ediliyor. 80 yaşındaki Karacic, 2016 yılında soykırım ve insanlığa karşı işlediği diğer suçlardan dolayı 40 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.