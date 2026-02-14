Ege'de fırtına Karadeniz’de dev dalgalar: Bardaktan boşanırcasına yağacak! 8 il alarm listesinde
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre yurt genelinde bulutlu ve yağışlı hava etkili olacak. Doğu’da kar, bazı bölgelerde kuvvetli sağanak bekleniyor. Rüzgar yer yer fırtına hızına çıkacak. Bitlis, Hakkari, Hatay, Muş, Siirt, Van, Şırnak ve Osmaniye için sarı kodlu uyarı verildi. İşte il il yurtta hafta sonu hava durumu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre Türkiye genelinde sağanak ve yer yer kar etkili olacak, rüzgar bazı bölgelerde kuvvetlenecek. Bitlis, Hakkari, Hatay, Muş, Siirt, Van, Şırnak ve Osmaniye için sarı kodlu meteorolojik uyarı yapıldı.
UYARILARA DİKKAT
Kuvvetli Yağış: Bitlis, Hakkari ve Van ile öğleden sonra Osmaniye ve Hatay'da yer yer şiddetli sağanak bekleniyor. Ani sel, su baskını ve ulaşım aksamalarına karşı tedbirli olunmalı.
Kuvvetli Rüzgar: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde sabah saatlerinde fırtına, Kıyı Ege'de gece kuvvetli rüzgar görülecek. Çatı uçması ve ağaç devrilmelerine dikkat.
Çığ Riski: Doğu Karadeniz'in içleri ve Doğu Anadolu'nun eğimli, yüksek kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi var.
Toz Taşınımı: Güneydoğu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda hava kalitesi düşebilir, çamur şeklinde yağış görülebilir.
🌊 MARMARA BÖLGESİ
Genel Durum: Parçalı ve çok bulutlu; doğu kesimleri ile akşamdan sonra batıda yağış bekleniyor.
|Şehir
|Sıcaklık
|Hava Durumu Tahmini
|İstanbul
|14°C
|Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
|Edirne
|17°C
|Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak yağışlı
|Kırklareli
|15°C
|Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
|Kocaeli
|16°C
|Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
☀️ EGE BÖLGESİ
Genel Durum: Parçalı ve çok bulutlu; iç kesimlerde sabah yağışlı, kıyılarda gece rüzgar kuvvetli.
|Şehir
|Sıcaklık
|Hava Durumu Tahmini
|İzmir
|19°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|Aydın
|19°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|Muğla
|15°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|Afyonkarahisar
|12°C
|Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
|Rüzgar Uyarısı
|-
|Kıyı kesimlerinde gece saatlerinde kuvvetli rüzgar (40-60 km/sa) bekleniyor.
🌴 AKDENİZ BÖLGESİ
Genel Durum: Parçalı ve çok bulutlu; Doğu Akdeniz'de yağışlar kuvvetli olabilir.
|Şehir
|Sıcaklık
|Hava Durumu Tahmini
|Antalya
|19°C
|Parçalı ve çok bulutlu, sabah doğu kesimleri yerel sağanak yağışlı
|Adana
|18°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
|Hatay
|16°C
|Aralıklı sağanak yağışlı; öğleden sonra yer yer kuvvetli
|Isparta
|14°C
|Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
🏺 İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Genel Durum: Çok bulutlu; kuzey ve doğu kesimlerde aralıklı yağış hakim.
|Şehir
|Sıcaklık
|Hava Durumu Tahmini
|Ankara
|11°C
|Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
|Eskişehir
|13°C
|Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
|Konya
|14°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|Sivas
|8°C
|Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
🌲 BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Genel Durum: Bölge genelinde çok bulutlu ve aralıklı yağışlı bir hava hakim.
|Şehir
|Sıcaklık
|Hava Durumu Tahmini
|Düzce
|14°C
|Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
|Sinop
|13°C
|Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
|Zonguldak
|12°C
|Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
|Bolu
|10°C
|Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
⛰️ ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ
Genel Durum: Bölge geneli yağışlı; iç kesimlerde kuvvetli rüzgar ve çığ riski bulunmaktadır.
|Şehir
|Sıcaklık
|Hava Durumu Tahmini
|Trabzon
|19°C
|Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
|Artvin
|17°C
|Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
|Samsun
|16°C
|Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
|Amasya
|16°C
|Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
|Risk Uyarısı
|-
|Doğu Karadeniz iç kesimlerinde çığ tehlikesi ve kuvvetli rüzgar (40-80 km/sa) mevcuttur.
❄️ DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Genel Durum: Yağışların doğuda kar şeklinde olması ve yer yer kuvvetlenmesi bekleniyor.
|Şehir
|Sıcaklık
|Hava Durumu Tahmini
|Malatya
|14°C
|Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
|Van
|8°C
|Yağmur ve KKY, yüksekler kar yağışlı; sabah yer yer kuvvetli
|Erzurum
|5°C
|Çok bulutlu, sabah saatlerinde KKY ve kar yağışlı
|Kars
|4°C
|Çok bulutlu ve sabah saatlerinde kar yağışlı
|Risk Uyarısı
|-
|Güneydoğuda toz taşınımı, doğuda buzlanma ve çığ riski bulunmaktadır.
🏜️ GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Genel Durum: Çok bulutlu ve yağışlı; bölge genelinde toz taşınımı uyarısı var.
|Şehir
|Sıcaklık
|Hava Durumu Tahmini
|Diyarbakır
|15°C
|Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
|Şanlıurfa
|15°C
|Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
|Siirt
|15°C
|Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
|Gaziantep
|14°C
|Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
|Toz Uyarısı
|-
|Bölge genelinde toz taşınımı beklenmektedir.