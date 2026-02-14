Ege'de fırtına Karadeniz’de dev dalgalar: Bardaktan boşanırcasına yağacak! 8 il alarm listesinde

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bitlis, Hakkari, Van, Osmaniye, Hatay, Muş, Siirt ve Şırnak için sarı kodlu meteorolojik uyarı yaptı.

UYARILARA DİKKAT

Kuvvetli Yağış: Bitlis, Hakkari ve Van ile öğleden sonra Osmaniye ve Hatay'da yer yer şiddetli sağanak bekleniyor. Ani sel, su baskını ve ulaşım aksamalarına karşı tedbirli olunmalı.

Kuvvetli Rüzgar: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde sabah saatlerinde fırtına, Kıyı Ege'de gece kuvvetli rüzgar görülecek. Çatı uçması ve ağaç devrilmelerine dikkat.

Çığ Riski: Doğu Karadeniz'in içleri ve Doğu Anadolu'nun eğimli, yüksek kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi var.

Toz Taşınımı: Güneydoğu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda hava kalitesi düşebilir, çamur şeklinde yağış görülebilir.