Ege'de fırtına Karadeniz’de dev dalgalar: Bardaktan boşanırcasına yağacak! 8 il alarm listesinde

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre yurt genelinde bulutlu ve yağışlı hava etkili olacak. Doğu’da kar, bazı bölgelerde kuvvetli sağanak bekleniyor. Rüzgar yer yer fırtına hızına çıkacak. Bitlis, Hakkari, Hatay, Muş, Siirt, Van, Şırnak ve Osmaniye için sarı kodlu uyarı verildi. İşte il il yurtta hafta sonu hava durumu.

  • Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bitlis, Hakkari, Van, Osmaniye, Hatay, Muş, Siirt ve Şırnak için sarı kodlu meteorolojik uyarı yaptı.
  • Bitlis, Hakkari, Van, Osmaniye ve Hatay'da yer yer şiddetli sağanak yağış bekleniyor ve ani sel ve su baskını riski bulunuyor.
  • Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde sabah saatlerinde fırtına, Kıyı Ege'de gece kuvvetli rüzgar görülecek.
  • Doğu Karadeniz'in içleri ve Doğu Anadolu'nun eğimli, yüksek kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi var.
  • Güneydoğu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı nedeniyle hava kalitesi düşebilir ve çamur şeklinde yağış görülebilir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre Türkiye genelinde sağanak ve yer yer kar etkili olacak, rüzgar bazı bölgelerde kuvvetlenecek. Bitlis, Hakkari, Hatay, Muş, Siirt, Van, Şırnak ve Osmaniye için sarı kodlu meteorolojik uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bitlis, Hakkari, Van, Osmaniye, Hatay, Muş, Siirt ve Şırnak için sarı kodlu meteorolojik uyarı yaptı.

UYARILARA DİKKAT

Kuvvetli Yağış: Bitlis, Hakkari ve Van ile öğleden sonra Osmaniye ve Hatay'da yer yer şiddetli sağanak bekleniyor. Ani sel, su baskını ve ulaşım aksamalarına karşı tedbirli olunmalı.

Kuvvetli Rüzgar: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde sabah saatlerinde fırtına, Kıyı Ege'de gece kuvvetli rüzgar görülecek. Çatı uçması ve ağaç devrilmelerine dikkat.

Çığ Riski: Doğu Karadeniz'in içleri ve Doğu Anadolu'nun eğimli, yüksek kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi var.

Toz Taşınımı: Güneydoğu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda hava kalitesi düşebilir, çamur şeklinde yağış görülebilir.

Bitlis, Hakkari, Van, Osmaniye ve Hatay'da yer yer şiddetli sağanak yağış bekleniyor ve ani sel ve su baskını riski bulunuyor.

🌊 MARMARA BÖLGESİ

Genel Durum: Parçalı ve çok bulutlu; doğu kesimleri ile akşamdan sonra batıda yağış bekleniyor.

ŞehirSıcaklıkHava Durumu Tahmini
İstanbul14°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
Edirne17°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak yağışlı
Kırklareli15°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
Kocaeli16°CParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde sabah saatlerinde fırtına, Kıyı Ege'de gece kuvvetli rüzgar görülecek.

☀️ EGE BÖLGESİ

Genel Durum: Parçalı ve çok bulutlu; iç kesimlerde sabah yağışlı, kıyılarda gece rüzgar kuvvetli.

ŞehirSıcaklıkHava Durumu Tahmini
İzmir19°CParçalı ve çok bulutlu
Aydın19°CParçalı ve çok bulutlu
Muğla15°CParçalı ve çok bulutlu
Afyonkarahisar12°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
Rüzgar Uyarısı-Kıyı kesimlerinde gece saatlerinde kuvvetli rüzgar (40-60 km/sa) bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in içleri ve Doğu Anadolu'nun eğimli, yüksek kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi var.

🌴 AKDENİZ BÖLGESİ

Genel Durum: Parçalı ve çok bulutlu; Doğu Akdeniz'de yağışlar kuvvetli olabilir.

ŞehirSıcaklıkHava Durumu Tahmini
Antalya19°CParçalı ve çok bulutlu, sabah doğu kesimleri yerel sağanak yağışlı
Adana18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Hatay16°CAralıklı sağanak yağışlı; öğleden sonra yer yer kuvvetli
Isparta14°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
🏺 İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Genel Durum: Çok bulutlu; kuzey ve doğu kesimlerde aralıklı yağış hakim.

ŞehirSıcaklıkHava Durumu Tahmini
Ankara11°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Eskişehir13°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Konya14°CParçalı ve çok bulutlu
Sivas8°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu
🌲 BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Genel Durum: Bölge genelinde çok bulutlu ve aralıklı yağışlı bir hava hakim.

ŞehirSıcaklıkHava Durumu Tahmini
Düzce14°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Sinop13°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Zonguldak12°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Bolu10°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

⛰️ ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Genel Durum: Bölge geneli yağışlı; iç kesimlerde kuvvetli rüzgar ve çığ riski bulunmaktadır.

ŞehirSıcaklıkHava Durumu Tahmini
Trabzon19°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
Artvin17°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Samsun16°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
Amasya16°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Risk Uyarısı-Doğu Karadeniz iç kesimlerinde çığ tehlikesi ve kuvvetli rüzgar (40-80 km/sa) mevcuttur.
❄️ DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Genel Durum: Yağışların doğuda kar şeklinde olması ve yer yer kuvvetlenmesi bekleniyor.

ŞehirSıcaklıkHava Durumu Tahmini
Malatya14°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Van8°CYağmur ve KKY, yüksekler kar yağışlı; sabah yer yer kuvvetli
Erzurum5°CÇok bulutlu, sabah saatlerinde KKY ve kar yağışlı
Kars4°CÇok bulutlu ve sabah saatlerinde kar yağışlı
Risk Uyarısı-Güneydoğuda toz taşınımı, doğuda buzlanma ve çığ riski bulunmaktadır.
🏜️ GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Genel Durum: Çok bulutlu ve yağışlı; bölge genelinde toz taşınımı uyarısı var.

ŞehirSıcaklıkHava Durumu Tahmini
Diyarbakır15°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Şanlıurfa15°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Siirt15°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Gaziantep14°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Toz Uyarısı-Bölge genelinde toz taşınımı beklenmektedir.

