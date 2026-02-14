Bahis siteleri için düzenleme geldi! Reklam sınırları yeniden belirlendi

Hızlı Özet Göster Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle bahis sitelerinin promosyon uygulaması tamamen kaldırıldı ve reklamlar sadece spor mecralarında yapılabilecek.

Yasal bahis sitelerinin pazarlama faaliyetlerinden 'satış toplamını artırmak' hedefi çıkarıldı.

Tanıtım çalışmaları 18 yaş altını özendirmeyecek, toplumsal değerlerle çelişmeyecek şekilde düzenlendi.

Bahis sitelerinin faaliyetlerinin temel amacı yasa dışı bahisle mücadeleye katkı sağlamak, güvenli oyun ortamı oluşturmak ve kamusal faydayı artırmak olarak belirlendi.

Düzenleme ile yasal bahis sitelerinin görünürlüğünün azaltılması hedefleniyor.

Hükümet yasa dışı bahisle mücadelede yeni bir adım daha attı. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle, bahis sitelerinin reklam ve tanıtım faaliyetleri daraltıldı. Promosyon uygulaması tamamen kaldırılırken, reklamların yalnızca spor mecralarında ve yasa dışı bahisle mücadele ile kamusal fayda çerçevesinde yapılmasına izin verilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle, bahis sitelerinin reklam ve tanıtım faaliyetleri daraltıldı (AA ve Takvim Foto Arşiv) Düzenleme kapsamında sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarına ilişkin pazarlama faaliyetlerinin sınırları netleştirildi. Buna göre tanıtım çalışmaları 18 yaş altını özendirmeyecek, toplumsal değerlerle çelişmeyecek ve yalnızca spor içerikli mecralarda yürütülecek. Ayrıca faaliyetlerin temel amacı yasa dışı bahisle mücadeleye katkı sağlamak, güvenli oyun ortamı oluşturmak ve kamusal faydayı artırmak olarak tanımlandı. Yönetmelikte yapılan değişiklik ile yasal bahis sitelerinin görünürlüğünün azaltılması hedefleniyor.