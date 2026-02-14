Bahis siteleri için düzenleme geldi! Reklam sınırları yeniden belirlendi
Hükümet, yasa dışı bahisle mücadele kapsamında yasal bahis sitelerine yönelik pazarlama ve reklam sınırlarını yeniden çizdi. Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelikle promosyon uygulamaları tamamen kaldırılırken, reklamların yalnızca spor mecralarında ve kamusal fayda çerçevesinde yapılmasına izin verildi. Yeni düzenlemeyle “satış artırma” hedefi metinden çıkarıldı, pazarlamanın değil mücadelenin esas olduğu vurgulandı.
- Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle bahis sitelerinin promosyon uygulaması tamamen kaldırıldı ve reklamlar sadece spor mecralarında yapılabilecek.
- Yasal bahis sitelerinin pazarlama faaliyetlerinden 'satış toplamını artırmak' hedefi çıkarıldı.
- Tanıtım çalışmaları 18 yaş altını özendirmeyecek, toplumsal değerlerle çelişmeyecek şekilde düzenlendi.
- Bahis sitelerinin faaliyetlerinin temel amacı yasa dışı bahisle mücadeleye katkı sağlamak, güvenli oyun ortamı oluşturmak ve kamusal faydayı artırmak olarak belirlendi.
- Düzenleme ile yasal bahis sitelerinin görünürlüğünün azaltılması hedefleniyor.
Hükümet yasa dışı bahisle mücadelede yeni bir adım daha attı. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle, bahis sitelerinin reklam ve tanıtım faaliyetleri daraltıldı. Promosyon uygulaması tamamen kaldırılırken, reklamların yalnızca spor mecralarında ve yasa dışı bahisle mücadele ile kamusal fayda çerçevesinde yapılmasına izin verilecek.
Düzenleme kapsamında sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarına ilişkin pazarlama faaliyetlerinin sınırları netleştirildi. Buna göre tanıtım çalışmaları 18 yaş altını özendirmeyecek, toplumsal değerlerle çelişmeyecek ve yalnızca spor içerikli mecralarda yürütülecek. Ayrıca faaliyetlerin temel amacı yasa dışı bahisle mücadeleye katkı sağlamak, güvenli oyun ortamı oluşturmak ve kamusal faydayı artırmak olarak tanımlandı. Yönetmelikte yapılan değişiklik ile yasal bahis sitelerinin görünürlüğünün azaltılması hedefleniyor.
PAZARLAMA DEĞİL MÜCADELE ŞARTI
Yönetmelik maddesinde yapılan değişiklikle bahis oyunlarına ilişkin pazarlama faaliyetleri içerisinden "satış toplamını artırmak"hedefi çıkarıldı. SABAH'tan Barış Şimşek'in haberine göre, yeni metinde "Sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarına ilişkin pazarlama ve tanıtım gibi faaliyetler 18 yaşından küçükleri oyun oynatmaya teşvik amacı taşımaması, toplumun değerlerini zedelememesi ve sporla ilgili mecralarla sınırlı olması şartı ile yasa dışı bahisle mücadeleyi desteklemek, güvenli bir oyun alanı sunmak ve kamusal faydayı arttırmak amacıyla Teşkilat tarafından sanal ortam bayilerine yaptırılabilir"ifadeleri yer aldı.
ESKİ DÜZENLEMEDE PROMOSYON SERBESTTİ
Düzenlemenin eski halinde, yasal bayilerin satışlarını artırabilmesi için teşvik amaçlı promosyon dağıtması ve reklam yapması mümkün kılınıyordu. Ancak yeni kararla birlikte "satış artırma"ve "promosyon" ifadeleri metinden tamamen çıkarılarak, yasal bayilerin elindeki pazarlama gücü geri alınmış oldu.