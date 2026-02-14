Evden çalışmada yeni dönem: Elektrik ve internet faturasını işveren ödeyecek

Evden çalışanlar için önemli bir gelişme yaşandı. Pandemi sonrası hayatımıza giren ve birçok işletmenin hala devam ettirdiği evden çalışma yönteminde işverenin, çalışanın internet ve elektrik faturalarını ödememesi haklı fesih nedeni sayıldı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 33. Hukuk Dairesi, çalışan ile yapılan sözleşmede bu tutarların ödeneceğine dair bir ibare yer almasa dahi işverenlerin bu faturaları ödemekle yükümlü olduğuna hükmetti. TAKVİM'den Barış Şimşek'in haberine göre, Avukat Oğuzhan Kara'nın bir çağrı merkezi bünyesinde evden çalışma modeli kapsamında istihdam edilen müvekkili adına açtığı davada kararın işçilerin lehine çıktığı öğrenildi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 33. Hukuk Dairesi, çalışan ile yapılan sözleşmede bu tutarların ödeneceğine dair bir ibare yer almasa dahi işverenlerin bu faturaları ödemekle yükümlü olduğuna hükmetti (Fotoğraf: AA ve Takvim Foto Arşiv)

KARAR İŞÇİ LEHİNE

Mahkemenin verdiği karara ilişkin konuşan Oğuzhan Kara, "Mahkeme kararında özellikle iki temel düzenlemeye dayanmıştır. Türk Borçlar Kanunu'nun 462. maddesi, işçinin işin görülmesi için yaptığı ve yapılması zorunlu olan giderlerin işveren tarafından karşılanacağını düzenlemektedir. Ayrıca Uzaktan Çalışma Yönetmeliği'nin 7 ve 8. maddeleri, uzaktan çalışma halinde işin yürütülmesinden kaynaklanan malzeme ve iş araçlarının temini ile üretimle doğrudan bağlantılı giderlerin karşılanmasına ilişkin esasların taraflarca sözleşmede açıkça belirlenmesini öngörmektedir. Aksi kararlaştırılmadıkça bu giderlerin işverene ait olduğu kabul edilmektedir" şeklinde konuştu.