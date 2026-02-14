Evden çalışmada yeni dönem: Elektrik ve internet faturasını işveren ödeyecek
İşverenlerin, evden çalışan personellerinin elektrik ve internet faturasını ödemekle yükümlü olduğuna hükmedildi. İşverenin ödemediği faturalar, çalışan için haklı fesih sebebi sayıldı.
Evden çalışanlar için önemli bir gelişme yaşandı. Pandemi sonrası hayatımıza giren ve birçok işletmenin hala devam ettirdiği evden çalışma yönteminde işverenin, çalışanın internet ve elektrik faturalarını ödememesi haklı fesih nedeni sayıldı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 33. Hukuk Dairesi, çalışan ile yapılan sözleşmede bu tutarların ödeneceğine dair bir ibare yer almasa dahi işverenlerin bu faturaları ödemekle yükümlü olduğuna hükmetti. TAKVİM'den Barış Şimşek'in haberine göre, Avukat Oğuzhan Kara'nın bir çağrı merkezi bünyesinde evden çalışma modeli kapsamında istihdam edilen müvekkili adına açtığı davada kararın işçilerin lehine çıktığı öğrenildi.
KARAR İŞÇİ LEHİNE
Mahkemenin verdiği karara ilişkin konuşan Oğuzhan Kara, "Mahkeme kararında özellikle iki temel düzenlemeye dayanmıştır. Türk Borçlar Kanunu'nun 462. maddesi, işçinin işin görülmesi için yaptığı ve yapılması zorunlu olan giderlerin işveren tarafından karşılanacağını düzenlemektedir. Ayrıca Uzaktan Çalışma Yönetmeliği'nin 7 ve 8. maddeleri, uzaktan çalışma halinde işin yürütülmesinden kaynaklanan malzeme ve iş araçlarının temini ile üretimle doğrudan bağlantılı giderlerin karşılanmasına ilişkin esasların taraflarca sözleşmede açıkça belirlenmesini öngörmektedir. Aksi kararlaştırılmadıkça bu giderlerin işverene ait olduğu kabul edilmektedir" şeklinde konuştu.
Somut olayda elektrik ve internet giderlerinin işçi tarafından karşılanacağına dair açık bir sözleşme hükmü bulunmadığını anlatan Kara, "Bordrolarda bu giderlere karşılık bir ödeme kalemi yer almamış ve uzaktan çalışma fiilen uygulanmıştır. Bu nedenle mahkeme, işin görülmesi için zorunlu giderlerin karşılanmamasını işçi açısından haklı fesih sebebi saymış ve kıdem tazminatına hükmetmiştir" ifadelerini kullandı.
FATURA KISMİ ÖDENEBİLİR
Uzaktan çalışana yapılacak elektrik veya internet yardımının hangi yöntemle ve hangi ölçüte göre belirleneceğine dair kanunda henüz net bir hesaplama modeli bulunmadığını anlatan Kara,"Mahkemeler önüne bu tarz davalar geldikçe uygulama şekillenecektir. İleride, işveren tarafından belirli bir tutarda ödeme yapılması ve bunun yetersiz olduğu iddiasıyla açılacak davalarda, bu ödemenin hakkaniyete ve mevzuata uygun olup olmadığı değerlendirilecek; kanun ve ilgili yönetmelik hükümleri birlikte yorumlanarak hesaplama yöntemine ilişkin içtihat zamanla oluşacaktır"şeklinde konuştu.
HAKLI FESİHTE YASAL YOLLAR AÇIK
Haklı feshin işçi tarafından tek taraflı olarak kullanılabilen bir hak olduğunu anlatan Kara,"İşçi, kanunda öngörülen haklı nedenlerin varlığı halinde iş sözleşmesini derhal sona erdirebilir. Ancak işveren bu feshi haklı kabul etmez ve kıdem tazminatı başta olmak üzere doğan alacakları ödemezse, bu alacakların tahsili için yasal yollara başvurulması gerekir"dedi.