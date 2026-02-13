Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan sosyal medya devlerine sözlü nota: Ya uyun ya kapanın

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya platformlarının demokrasinin temel yapıtaşlarını tehdit ettiğini belirterek, bu mecralar üzerinde daha katı düzenlemeler yapılması çağrısında bulundu. Nefret söylemlerine karşı "Çok zayıf ve safız" özeleştirisi yapan Macron, kurallara uymayan platformlara erişim engeli getirilebileceğinin sinyalini verdi.

MACRON'DAN TEKNOLOJİ DEVLERİNE NET MESAJLAR

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptığı son açıklamalarda teknoloji devlerine ve dijital platformların denetimine yönelik oldukça net mesajlar verdi. Demokrasinin "DNA'sını" korumak adına sosyal medya düzenlemelerinde çok daha cesur adımlar atılması gerektiğini belirten Macron, mevcut kontrolsüz ortamı "Pandora'nın kutusunu açmaya"benzetti.

BOT HESAPLARA KARŞI SIFIR TOLERANS

Sosyal medyadaki dezenformasyonun kaynağı olarak görülen bot hesaplara karşı savaş açılması gerektiğini belirten Fransa Cumhurbaşkanı, platformlardan ilk taleplerinin bu hesapların tamamen engellenmesi olduğunu söyledi. Macron, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bir hesaba sahip tek bir gerçek kişi olduğundan kesinlikle emin olmalıyız. Eğer hesap bir yapay zeka sistemiyse veya büyük bir organizasyon tarafından satın alınıp yönetiliyorsa, bu durum basitçe yasaklanmalıdır."