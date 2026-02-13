Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan sosyal medya devlerine sözlü nota: Ya uyun ya kapanın
Emmanuel Macron, sosyal medya platformlarının demokrasiyi tehdit ettiğini belirterek daha sert düzenleme çağrısı yaptı. Bot hesapların tamamen yasaklanmasını, algoritmalarda şeffaflık sağlanmasını ve kurallara uymayan platformlara dava açılıp erişim engeli getirilmesini isteyen Macron, “Çok zayıf ve safız” sözleriyle mevcut tabloya özeleştiride bulundu.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya platformlarının demokrasinin temel yapıtaşlarını tehdit ettiğini belirterek, bu mecralar üzerinde daha katı düzenlemeler yapılması çağrısında bulundu. Nefret söylemlerine karşı "Çok zayıf ve safız" özeleştirisi yapan Macron, kurallara uymayan platformlara erişim engeli getirilebileceğinin sinyalini verdi.
MACRON'DAN TEKNOLOJİ DEVLERİNE NET MESAJLAR
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptığı son açıklamalarda teknoloji devlerine ve dijital platformların denetimine yönelik oldukça net mesajlar verdi. Demokrasinin "DNA'sını" korumak adına sosyal medya düzenlemelerinde çok daha cesur adımlar atılması gerektiğini belirten Macron, mevcut kontrolsüz ortamı "Pandora'nın kutusunu açmaya"benzetti.
BOT HESAPLARA KARŞI SIFIR TOLERANS
Sosyal medyadaki dezenformasyonun kaynağı olarak görülen bot hesaplara karşı savaş açılması gerektiğini belirten Fransa Cumhurbaşkanı, platformlardan ilk taleplerinin bu hesapların tamamen engellenmesi olduğunu söyledi. Macron, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Bir hesaba sahip tek bir gerçek kişi olduğundan kesinlikle emin olmalıyız. Eğer hesap bir yapay zeka sistemiyse veya büyük bir organizasyon tarafından satın alınıp yönetiliyorsa, bu durum basitçe yasaklanmalıdır."
ALGORİTMALARDA ŞEFFAFLIK ŞARTI
Demokrasinin bir gereği olarak sosyal medya platformlarının perde arkasında çalışan algoritmaların şeffaf olması gerektiğini vurgulayan Macron,"Biz bir demokrasiyiz. Kullanıcıların IP adreslerini peşinde değiliz ancak demokrasimizin temel bir parçası olan şeffaflığı talep ediyoruz"diyerek şirketlerin algoritmalarını denetime açması gerektiğini belirtti.
UYMAYANLARA DAVA VE KAPATMA TEHDİDİ
Platformların bulundukları ülkenin toplumsal düzenine ve yasalarına saygı göstermesi gerektiğinin altını çizen Macron, uyarıları dikkate almayan şirketlere karşı daha sert yaptırımlar uygulanacağını açıkladı:
"Kurallarımıza ve düzenlemelerimize açıkça uymamayı seçenlere dava açabilmek adına daha ileri gitmeliyiz. Kurallara uymayı reddedenlerin ise tümünü engellemeliyiz."
İSPANYA'DAN TEKNOLOJİ OLİGARKLARINA UYARI
Avrupa'da benzer bir söylem İspanya cephesinden de geldi. Başbakan Pedro Sánchez, sosyal medyayı "Vahşi Batı'ya dönüşen bir alan" olarak tanımlayarak platformlara yönelik beş maddelik önlem paketi üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Sánchez, sosyal medya şirketlerine cezai sorumluluk getirilmesi gerektiğini savunurken, özellikle suç içerikleri, şiddet ve çocukların korunması konularında daha sert tedbirlerin alınacağını vurguladı.