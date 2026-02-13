Dubai’den Epstein’ın adasına kirli hat: DP World'ün CEO'su istifa etti

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli liman işletme şirketi DP World, ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan Jeffrey Epstein belgelerinde adı çok sayıda yazışma ve temasla gündeme gelen Sultan Ahmed bin Sulayem'in şirketin üst yöneticilik (CEO) görevinden istifa ettiğini duyurdu.

YENİ YÖNETİM KADROSU AÇIKLANDI

Açıklamada, Esa Kazim'in yönetim kurulu başkanlığı görevine getirildiği, Yuvraj Narayan'ın ise şirketin yeni CEO'su olduğu belirtildi. Şirketin faaliyetlerinin yeni yönetim altında sürdürüleceği kaydedildi.

EPSTEİN DOSYALARINDAKİ YAZIŞMALAR SONUNU GETİRDİ

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan belgelerde, Sultan Ahmed bin Sulayem ile cinsel suçlardan hüküm giymiş sapkın ağın elebaşlarından Jeffrey Epstein arasında yıllara yayılan çok sayıda e-posta ve mesajlaşma yer aldı. Belgelerde iki isim arasında iş görüşmelerinin yanı sıra kişisel içerikli yazışmalar, buluşma planları ve özel yaşamla ilgili ifadeler bulunduğu görüldü.

Dosyalarda, ikili arasında kadınlara ilişkin değerlendirmeler, "özel masaj" içerikleri, seyahat planları ve Epstein'ın ABD Virgin Adaları'ndaki Little St. James adasında buluşma planlarına dair yazışmalar bulunduğu belirtildi. Yazışmalarda Epstein'ın New York'ta "Hangi saatte masajınızı yaptırmak istersiniz?"ifadesini kullandığı e-postalar yer aldı.

"İŞKENCE VİDEOSUNU ÇOK SEVDİM" İFADESİ

Kentucky'den Cumhuriyetçi Kongre üyesi Thomas Massie, yayımlanan belgelerde yer alan bir e-postada "İşkence videosunu çok sevdim"ifadesinin geçtiğini açıkladı. Söz konusu ifadenin bağlamına ilişkin belgelerde ek ayrıntı bulunmadığı bildirildi.

Belgelerde ayrıca Bin Sulayem'in bir yazışmada Dubai'deki Amerikan üniversitesinde okuyan bir kadın hakkında"Hayatımda yaşadığım en iyi seks, inanılmaz bir vücudu var. Nişanlıydı ama şimdi tekrar benimle" ifadelerini kullandığı görüldü.

30 ADET DNA TEST KİTİ SİPARİŞ ETTİ

Belgelerde yer alan iddialara göre, Bin Sulayem, Epstein'ın ABD'deki adresini kullanarak 23andMe firmasından 30 adet DNA test kiti sipariş etti. Kitlerin farklı kadınlardan olan çocuklarla ilgili soy bağı tespiti için kullanılmasının planlandığı öne sürüldü.

Daha önce yayımlanan e-postalarda ise Bin Sulayem'in Epstein'a çocukları takip etmek amacıyla GPS cihazı bulunan çocuk ayakkabıları hakkında yazışmalar gönderdiği görüldü. E-postanın konu başlığı "GPS GTX Akıllı Ayakkabı" olarak yer aldı. Epstein'ın yanıtında "Teşekkürler, harika bir fikir" ifadesi bulundu.

EPSTEİN'E "RUS BİR KADINLA BİRİKTEYİM" MESAJI

13 Haziran 2013 tarihli bir e-postada Bin Sulayem'in, Epstein'a gönderdiği mesajda"Teşekkür ederim dostum. Şu anda yatımda yüzde yüz Rus, yeni bir kadınla birlikteyim"ifadeleri yer aldı.

Aynı yazışma zincirinde Epstein'ın "Kelimenin tam anlamıyla en güvendiğim dostlarımdan birisin" dediği, Bin Sulayem'in ise Kur'an'da Yahudi ve Hristiyanlarla dostluk konusuna ilişkin açıklamalar yaptığı görüldü.

9 Ekim 2012 tarihli başka bir mesajda Bin Sulayem'in Hillary Clinton ve Bill Clinton hakkında mizah içerikli bir metni Epstein'a gönderdiği dosyalara yansıdı.

SİYASET VE İŞ DÜNYASI TEMASLARI

Yazışmalarda Bin Sulayem'in uluslararası temaslarına ilişkin bilgileri Epstein ile paylaştığı görüldü. E-postalarda İngiltere'nin eski Başbakanı David Cameron ile görüşme planı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapılan bir toplantı ve İsrail savunma bakanıyla Berlin'de gerçekleşen bir buluşmaya dair ifadeler yer aldı.

Belgelerde ayrıca Epstein'ın farklı kişiler için sık sık "O bizden biri" ifadesini kullandığı görüldü. Yazışmalarda teknoloji dünyasından isimler, iş insanları ve siyasi figürlere dair değerlendirmeler bulunduğu belirtildi.

DOSYALARDAKİ DİĞER AYRINTILAR

Belgelerde Bin Sulayem ile Epstein'ın finansal tekliflerden kişisel sohbetlere, seyahat planlarından masaj hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede iletişim kurduğu yer aldı. Yazışmalarda Paris, Londra, New York ve Dubai'de buluşma planları, sosyal çevrelere yönelik yorumlar ve kişisel değerlendirmeler bulunduğu kaydedildi.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan dosyalarda, Bin Sulayem'in adı Jeffrey Epstein'ın iletişim ağı içinde düzenli yazışma yaptığı kişiler arasında geçti. DP World cephesinden yazışmaların içeriğine dair ayrıca bir açıklama yapılmadı.

YATIRIMCI TEPKİSİ

Epstein dosyalarının kamuoyuna yansımasının ardından İngiltere ve Kanada merkezli bazı yatırım kuruluşları DP World'e yeni yatırım yapmayacaklarını duyurdu. Şirketin üst yönetim değişikliğinin ardından yatırımcı ilişkilerinin nasıl şekilleneceği izleniyor.