Ücretsiz ulaşım vaatleriyle halkı kandıran CHP'li belediyelerde ücretler cep yakıyor

Türkiye'nin en pahalı suyunu CHP'li belediyeler satarken, Türkiye genelindeki 30 büyükşehir belediyesi arasında en pahalı toplu ulaşım hizmeti de yine CHP'li belediyeler tarafından sunuluyor. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da seçim öncesinde verdiği birçok ulaşım vaadi hayata geçirilmedi. 12 yaş altına ücretsiz ulaşım, öğrencilere 50 TL abonman, ücretsiz aktarma ve gençlere indirim gibi vaatler yerine, İstanbul'da ulaşım ücretlerine bir zam daha yapıldı. Son kararla birlikte tam bilet fiyatı 42 TL'ye, öğrenci bileti 20.50 TL yükseltildi.