Ücretsiz ulaşım vaatleriyle halkı kandıran CHP'li belediyelerde ücretler cep yakıyor
İstanbul ve Ankara başta olmak üzere CHP’li büyükşehirlerde toplu ulaşım ücretlerine art arda zam geldi. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın seçim döneminde verdiği ücretsiz ulaşım ve indirim vaatleri hayata geçirilmezken, son kararlarla İstanbul’da tam bilet 42 TL’ye, Ankara’da ise 35 TL’ye yükseldi. Zamlar, dar gelirli ve öğrencilerin bütçesini daha da zorladı.
- İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde tam bilet fiyatı 42 TL'ye, öğrenci bileti 20,50 TL'ye yükseltildi.
- Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde tam bilet ücreti 26 TL'den 35 TL'ye çıkarıldı ve yüzde 35 oranında zam yapıldı.
- Ankara'da aktarma ücreti AK Parti döneminde ücretsizken 17 TL'ye yükseldi.
- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 12 yaş altına ücretsiz ulaşım ve öğrencilere 50 TL abonman vaatleri hayata geçirilmedi.
- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş seçim döneminde ücretsiz aktarma hakkını kaldırdı.
Türkiye'nin en pahalı suyunu CHP'li belediyeler satarken, Türkiye genelindeki 30 büyükşehir belediyesi arasında en pahalı toplu ulaşım hizmeti de yine CHP'li belediyeler tarafından sunuluyor. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da seçim öncesinde verdiği birçok ulaşım vaadi hayata geçirilmedi. 12 yaş altına ücretsiz ulaşım, öğrencilere 50 TL abonman, ücretsiz aktarma ve gençlere indirim gibi vaatler yerine, İstanbul'da ulaşım ücretlerine bir zam daha yapıldı. Son kararla birlikte tam bilet fiyatı 42 TL'ye, öğrenci bileti 20.50 TL yükseltildi.
Seçim sürecinde "Zam yapmayacağız, gerekirse ulaşım esnafına destek vereceğiz" diyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise, görevinin ardından Ankaralıların ücretsiz aktarma hakkını kaldırmıştı. TAKVİM'den Ali Rıza Akbulut'un haberine göre, son yapılan zamla birlikte Ankara'da tam bilet ücreti 26 TL'den 35 TL'ye yükseltildi. Böylece tek kalemde yaklaşık yüzde 35 oranında zam yapılmış oldu.
AK Parti döneminde ücretsiz olan aktarmaların 17 TL'ye çıkarılmasıyla birlikte, bir Ankaralının işe gidiş-geliş maliyeti aktarmalar dahil günlük 100 TL'yi aşar hale geldi. Ankara, bu fiyatlarla Türkiye'nin en pahalı ulaşım hizmetlerinden birini kullanan şehirler arasına girdi.
SÖZLERİNİN ÜSTÜNE YATTILAR
Sosyal belediyecilik vurgusunu sıkça yapan CHP'li yönetimlerin, konu ucuz hizmete gelince verdikleri sözleri hızla unuttuğu bir kez daha görüldü. Mansur Yavaş, belediye bütçesi görüşmelerinde"1000 yeni otobüs alıp Ankara halkını bedava taşıyacağım" açıklamasında bulunmuştu. Ancak bu sözden yalnızca bir ay sonra ulaşıma zam geldi.
Yavaş'ın seçim döneminde "Ankara, Türkiye'nin en ucuz hizmet veren kenti olacak"vaadi, yapılan zamlarla birlikte tamamen boşa düşmüş oldu. SABAH'tan Tolga Özlü'nün haberine göre, artan bilet fiyatları, özellikle dar gelirli vatandaşları ve öğrencileri ekonomik olarak zor durumda bıraktı. Benzer tablo CHP'li diğer büyükşehirlerde de dikkat çekiyor.