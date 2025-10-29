152 hakem bahis skandalı sebebiyle PFDK’ya sevk edildi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), aralarında Süper Lig'de görev alan Zorbay Küçük'ün de bulunduğu 152 hakemi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. Sevk edilenler arasında 7 üst klasman hakemi yer alıyor. TFF'den yapılan açıklamaya göre; Zorbay Küçük dışında bu isimler Egemen Artun, Mehmet Ali Özer, Melih Kurt, Muhammed Selim Özbek, Seyfettin Alper Yılmaz ve Yunus Dursun olarak açıklandı. Söz konusu hakemlerin, Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi kapsamında, yani bahis oynadıkları gerekçesiyle disiplin kuruluna sevk edildikleri bildirildi. Ancak bu isimlerin 56. madde olan "müsabaka sonucunu etkilemek" suçlamasından sevk edilmedikleri belirtildi.



Hakem camiasında deprem: Türkiye Futbol Federasyonu, 57. madde kapsamında geniş kapsamlı sevk kararı aldı.