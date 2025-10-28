SON DAKİKA
Fenerbahçe Gaziantep FK’yı deplasmanda 4-0 yenerek sezonun en iyi performansını sergiledi

Takvim “Şimdi sıra En-Nesyri’de” haberiyle Tedesco’nun Faslı yıldızı motive ettiğini duyurmuştu. Tedesco'dan En- Nesyri'ye sihirli dokunuş... Son dönemdeki performansıyla büyük düşüş yaşayan Faslı futbolcu dün 40 gün sonra fileleri 2 kez havalandırarak göz kamaştırdı.

28 Ekim 2025
Tedesco'dan En- Nesyri'ye sihirli dokunuş... Son dönemdeki performansıyla büyük düşüş yaşayan Faslı futbolcu dün 40 gün sonra fileleri 2 kez havalandırarak göz kamaştırdı. Son dönemde sürekli eleştirilen En-Nesyri ile konuşan ve onu Gaziantep FK maçına psikolojik olarak da hazırlayan Tedesco bu çabasının karşılığını aldı.

Gaziantep'te kendini aşan bir performans ortaya koyan yıldız oyuncunun 1 şutu da direkten döndü. Topla 22 kez buluşan Faslı yıldız ayrıca isabetli pasta yüzde 73 isabet sağladı.


Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Semedo maçtan sonra herkesin çok iyi çalıştığını söyleyerek, "Gaziantep gibi iyi bir takıma karşı oynadık. Herkesi tebrik etmek istiyorum. İyi ve sıkı antrenmanlar yapıyoruz. İyi işler yaptık ve iyi şanslar yarattık. Taraftara teşekkür ederim" dedi.


KOLEKTİF OLARAK ÇOK İYİYİZ
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Talisca takım olarak gelişimlerini iyi gördüğünü söyleyerek, "Kolektif olarak iyi performans gösteriyoruz. Hocamızın istediklerini sahaya yansıtıyoruz. Bu yüzden takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum" ifadesini kullandı.


81'de Talisca frikikten ağları sarstı. Brezilyalı yıldız 88'de bir füze daha yolladı. Fener hem moral buldu hem zirveye mesaj yolladı 5'te skoru 1-0 yapan En Nesyri, 22'de farkı ikiye çıkaran golü attı


SEZONUN EN İYİ FENERBAHÇE'Sİ


Kanarya, Gaziantep FK'yi deplasmanda 4-0 yenerken özellikle hücumdaki istatistikleriyle göz kamaştırdı. 2.50 gol beklentisine ulaşan Fenerbahçe 20 toplam şut atarken bunların 13'ü isabetli şut olarak kayıtlara geçti.

5 net gol pozisyonundan yararlanamayan Sarı-Lacivertliler'in ayrıca 2 şutu da direkten döndü. Fenerbahçe rakip ceza sahasında 29 kez topla buluşurken Gaziantep FK önünde 4 korner kullandı. 59 kez ikili mücadele kazanan Sarı-Lacivertliler karşılaşma boyunca rakiplerine büyük üstünlük kurarken hücumdaki etkili performanslarıyla sezonun en iyi görüntüsünü verdi.


GAZİANTEP'TE ŞOV YAPTI

Geçtiğimiz hafta Karagümrük'ü deviren Sarı-Lacivertliler Gaziantep FK'yı deplasmanda 4-0 devirerek zirve yarışını sürdürdü. Maçın henüz 5. dakikasında savunmadan seken topu diziyle kontrol eden En-Nesyri yaptığı vuruşla Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçiren golü attı. 8'de Rodrigues'in kullandığı frikikte Ederson topu tek hamlede kontrol etti. 22'de Asensio'nun pasında En-Nesyri sol alt köşeden ağları havalandırdı: 0-2. 44'te Oosterwolde'nin şutunda top Burak'ta kaldı.

2.YARI TALISCA SAHNE ALDI


İKİNCİ yarının 49. dakikasında Lungoyi'nin çaprazdan içeri sokulup yaptığı vuruşta top dışarı gitti. 57'de Nene'nin pasında defansın arkasına sarkan Asensio'nun yaptığı vuruşta Burak ayağıyla gole engel oldu. 81'de kazanılan frikikte Talisca sol ayağıyla vurarak farkı 3'e çıkardı: 0-3. 88'de Talisca skoru ilan eden golü attı: 0-4.


BURAK YILMAZ: RAKİBİMİZİ TEBRİK EDERİM

Gaziantep FK Teknik Direktörü maçtan sonra Fenerbahçe'yi tebrik ettiğini söyleyerek, "Yediğimiz ilk gol güvenimizi kırdı. Fenerbahçe de bizi cezalandırdı. Buraya gelen taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Bu yenilgiyi unutarak bundan sonraki maçlara bakacağız" diye konuştu.

