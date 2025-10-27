Trabzonspor Eyüpspor’u devirdi! Galibiyet serisini dört maça çıkardı

Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Eyüpspor'u 2-0 mağlup eden Trabzonspor, çıkışını sürdürdü. Fatih Tekke yönetiminde üst üste 4. galibiyetini alan Bordo-Mavililer, 131 hafta sonra bu seriyi yakalayarak zirve yarışında iddiasını güçlendirdi.

Son 4 maçta Fatih Karagümrük, Kayserispor, Çaykur Rizespor ve Eyüpspor'u yenen Karadeniz ekibi, bu süreçte 12 gol atıp kalesinde sadece 4 gol gördü. Oyun disiplini ve hücum çeşitliliğiyle dikkat çeken Trabzonspor, haftaya lider Galatasaray deplasmanına hazırlanıyor.