Sergen Yalçın: Kasımpaşa beraberliği sonrası taraftarın tepkisi haklı! Fenerbahçe maçında daha enerjik bir Beşiktaş göreceğiz

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Kasımpaşa beraberliği sonrası taraftarın mutlu olmamasının çok doğru olduğunu söyledi. Tecrübeli hoca, " Tepkilerini doğal olarak gösteriyorlar. Daha fazla mücadele, daha fazla karakter ve maçları kazanmamızı bekliyorlar. Bu Beşiktaş'ta 4-5 senenin sorunu. Artık maksimuma vurmuş durumda. Taraftar tabii ki tepki gösterecek.

Ben de sabırlı olmaları gerektiğini, zamana ihtiyaç olduğunu, birkaç günde çözülemeyeceğini söyledim. Taraftar yerden göğe haklı. Önümüzde uzun bir süreç var. Gerisini Fenerbahçe maçında göreceğiz. Orada daha sağlam duran. daha ruhla oynayan, daha enerjik bir Beşiktaş yaratmaya çalışacağız" dedi