Galatasaray rekora doymuyor!

Galatasaray rekorlara doymuyor. Bodo maçında da müthiş istatistikler yakaladılar. Sarı-Kırmızılılar, son 4 sezonda bir Türk takımının bir Şampiyonlar Ligi'nde maçında yakaladığı en yüksek gol beklentisi oranını yakaladı. (4.09). İşte o rakamlar: 2010/11 sezonu başından bu yana bir Türk takımının bir Şampiyonlar Ligi maçında yakaladığı en büyük gol pozisyonu (9). Aralık 2007'den bu yana bir Türk takımının bir Şampiyonlar Ligi maçında çektiği en çok şut (23). Aralık 2007'den bu yana bir Türk takımının bir Şampiyonlar Ligi maçında çektiği en çok isabetli şut (11).