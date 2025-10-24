Galatasaray Liverpool ve Bodo Glimt galibiyetleriyle hedef büyüttü! Cimbom emin adımlarla...

Şampiyonlar Ligi gruplarına 5-1'lik E.Frankfurt yenilgisiyle başlayan Galatasaray, sonrasında evinde Liverpool'u devirdi. Okan Buruk'un öğrencileri önceki gece de Bodo Glimt'i mağlup ederek iddiasını ortaya koydu. Aslan yola ilk 24 hedefiyle çıktı. Ancak üst üste alınan iki galibiyet sonrası hedef daha yukarılara çekildi.



Geçtiğimiz sezon ilk 24 için 11 puan yeterliydi. İlk 8 için ise baraj 16 puandı. Bu sezon maçlarda çok beraberlikler yaşandığı için puan baremi daha da düşebilir. Bu sezon ilk 8 için ortalama 15-16 puan yeterli olabilecek. Dünyadaki istatistik siteleri Galatasaray'ın ilk 24 için şansını yüzde 24 olarak gösteriyor. Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması sonunda ilk 8'e giren direkt son 16'e kalırken, 9-24 arasında yer alan takımlar play-off oynayacak. Sarı-Kırmızılılar, 5 Kasım'da Ajax ile deplasmanda mücadele edecek. Sonrasında sırasıyla Union SG., Monaco, Atletico Madrid ve Manchester City ile mücadele edecek. Cimbom, 3 maç sonunda elde ettiği 6 puanla 14. sırada bulunuyor.

Avrupa'da üst turları hedefleyen Galatasaray, Bodö Glimt zaferiyle önemli bir virajı döndü.



Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Bodo Glimt'i 3-1'lik skorla mağlup ederken, iç sahadaki yenilmezlik serisini tam 30 maça çıkardı.



