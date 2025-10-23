Fenerbahçe Stuttgart’ı ağırlıyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında bugün sahasında Almanya temsilcisi Stuttgart'ı konuk edecek. Chobani Stadı'ndaki mücadele 19.45'te başlayacak. İlk hafta Zagreb'e 3-1 kaybeden Sarı-Lacivertliler 2. haftada Nice'i 2-1 yenerek ilk galibiyetini almıştı. Kanarya, taraftarı önünde kazanıp üst üste 2. galibiyetini elde etmeyi hedefliyor.



GÜZEL ŞEYLER BAŞARABİLİRİZ

Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki Meksikalı ön liberosu Edson Alvarez, Stuttgart maçı öncesi, "Bu tip maçlar her zaman farklıdır. Şu an kendimizi gösterme anımız. Güzel şeyler başarabileceğimizi düşünüyorum" dedi.