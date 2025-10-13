SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Paulista’ya Corinthians kancası

Beşiktaş’ta fazla forma şansı bulamayan Brezilyalı stoper Gabriel Paulista’ya ülkesinin takımlarından Corinthians’ın talip olduğu ve devre arasında oyuncuyla yolların ayrılabileceği öğrenildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Ekim 2025
Paulista’ya Corinthians kancası

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Beşiktaş'ta Brezilyalı stoper Gabriel Paulista ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Sergen Yalçın'ın fazla şans vermediği tecrübeli savunmacıya ülkesinin takımlarından Corinthians'ın talip olduğu öğrenildi. Brezilya ekibinin ara transfer döneminde Paulista'yı kadrosuna katmak için Beşiktaş ile görüşmelere başlayacağı da gelen haberler arasında.

Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2027 yılında sonra erecek olan Paulista'nın da şartların oluşması halinde Brezilya'ya dönmeye sıcak baktığı da gelen bilgiler arasında.
Geçtiğimiz sezon 28 maçta 1 gol, 2 asiste imza atan deneyimli stoper yaşadığı sakatlıklar nedeniyle tam 22 maç kaçırdı. Deneyimli futbolcu stoper tandeminde Emirhan, Djalo ve Uduokhai'nin ardından 4. alternatif konumunda.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | İsrail ve Hamas arasında esir takası başlıyor | Tel Aviv basını duyurdu
CANLI ANLATIM | Başkan Erdoğan Mısır’a gidiyor! Gazze zirvesine hangi ülkeler katılacak? Kahire listeyi açıkladı
ABD Başkanı Donald Trump’tan Başkan Erdoğan’a övgü: Erdoğan muhteşemdi
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Deniz üzerine 3. havalimanını Trabzon’a yapacağız! İsrail’e uyarı muhalefete sert tepki...
Ankara’da kritik Türkiye-Suriye zirvesi! 10 Mart mutabakatına uymayan SDG masada | Bakan Fidan’dan toplantı sonrası açıklama: Ana gündem toprak bütünlüğü
YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi’den bölücülük: Merkezi olmayan Suriye istiyoruz | İki farklı Türkiye açıklaması
Galatasaray’a Napoli’den bir transfer daha! Osimhen sonrası dev hamle
9 gün enkaz altında yaşadım! Kim Milyoner Olmak İster’de depremzede yarışmacın hikayesi yürekleri dağladı
Fenerbahçe’den sürpriz transfer! 2. Lig’in yıldızı listede
Gazze’de aylar sonra bir ilk! Halk pazar yerinde Hamas sivillerin arasında
Siyonistlerin Arz-ı Mev’ud yalanına karşı tarihi gerçekler: Türkler Filistin’i 8 asır yönetti!
KAR TATİLİ KAPIDA: Meteoroloji’den 24 ile sarı kodlu uyarı, lapa lapa yağacak! Bursa, Trabzon, Rize... 12 Ekim hava durumu
CHP’li ABB’deki konser vurgununda yazışmalar ortaya çıktı! Bütçeye Mansur Yavaş onay verdi
Beyoğlu’nda mahsur kalan kişi Portekizli çıktı! O tünele niçin girdiği öğrenildi
İsrail’den esir takası öncesi Filistinlilere işkence! Hapishanelerdeki zulüm ortaya çıktı
Yılın magazin bombası! Aşkları ortaya çıkmıştı: Bu kez teknede yakalandılar
İsrail’den Yahya Sinwar iddiası: 2 yıl sonra Aksa Tufanı talimatını bulduk dediler
Güllü’nün son görüntüleri ortaya çıktı! Çocukları o geceyi anlattı | Evde gizli geçit var mı?
İş arayanlara maaş devletten! Kime ne kadar ödeniyor? İşsizlik maaşı kaç ay veriliyor?
Spor yazarları Türkiye’nin 6-1’lik Bulgaristan zaferini değerlendirdi! Farkı getiren kramponlar