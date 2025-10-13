Paulista’ya Corinthians kancası

Beşiktaş'ta Brezilyalı stoper Gabriel Paulista ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Sergen Yalçın'ın fazla şans vermediği tecrübeli savunmacıya ülkesinin takımlarından Corinthians'ın talip olduğu öğrenildi. Brezilya ekibinin ara transfer döneminde Paulista'yı kadrosuna katmak için Beşiktaş ile görüşmelere başlayacağı da gelen haberler arasında.



Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2027 yılında sonra erecek olan Paulista'nın da şartların oluşması halinde Brezilya'ya dönmeye sıcak baktığı da gelen bilgiler arasında.

Geçtiğimiz sezon 28 maçta 1 gol, 2 asiste imza atan deneyimli stoper yaşadığı sakatlıklar nedeniyle tam 22 maç kaçırdı. Deneyimli futbolcu stoper tandeminde Emirhan, Djalo ve Uduokhai'nin ardından 4. alternatif konumunda.