Başkan Erdoğan'dan Libya Başbakanı Dibeybe'ye başsağlığı telefonu!

İHBAR ÜZERİNE JANDARMA EKİPLERİ HIZLICA OLAY YERİNE GİTTİ

Uçağın pilotu ile kule arasında irtibatın kesilmesinin ardından Hava Trafik Kontrol Merkezi'ne Haymana ilçesi üzerinde patlama sesi duyulduğu bilgisi geldi. Bunun üzerine görevliler hızlı bir şekilde ilk olarak Esenboğa Havalimanı Jandarma Birliği ile irtibat sağlanarak Haymana Jandarma ekiplerinden söz konusu bilginin teyit edilmesini istedi. İhbar üzerine harekete geçen Haymana Jandarma ekiplerine de Haymana Sekinalmaz verici istasyonundan gelen ihbar telefonu üzerine uçağın düştüğü bölgeye AFAD, Emniyet, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Olay nedeniyle 21.00'da uçuşlara kapatılan Esenboğa Havalimanı, 21.57'de trafiğe yeniden açıldı. Bu sırada iniş için bekleyen uçaklar Kayseri, Konya ve İzmir'e yönlendirildi.