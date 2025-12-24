Başkan Erdoğan'dan Libya Başbakanı Dibeybe'ye başsağlığı telefonu!

PODCAST CANLI YAYIN

Libya heyetini taşıyan jet Ankara'da düştü. Kazada Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ile birlikte 8 kişi hayatını kaybetti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan kazaya ilişkin Libya Millî Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek duyduğu üzüntü ile taziye dileklerini ifade etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Millî Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan, görüşmede, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindekileri taşıyan uçağın düşmesi sonucu hayatlarını kaybetmelerinden duyduğu üzüntü ile taziye dileklerini ifade etti.

LİBYA HEYETİNİ TAŞIYAN JET ANKARA'DA DÜŞTÜ
Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve heyetini taşıyan uçak dün Ankara Haymana'da düştü.

NELER YAŞANDI?
Jetin Haymana ilçesine düşmesinin ardından bölgeden patlama duyulduğu bilgisinin Esenboğa Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi'ne geldiği ve hızlı bir şekilde teyit için jandarmaya bilgi verildiği ortaya çıktı.

Ankara'nın Haymana ilçesinde meydana gelen uçak kazası öncesi Esenboğa Havalimanı'nda yaşananlar dakika dakika raporlandı.

Düzenlenen raporda; Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad'ı taşıyan 9HDFJ kuyruk tescilli Falcon 50 Tipi uçak Libya'ya gitmek üzere 5 yolcu ve 3 mürettebat ile saat 20.17'de Esenboğa Havalimanı'ndan kalkış yaptı. Kalkıştan bir süre sonra uçağın pilotu saat 21.44'te Esenboğa Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi ile irtibata geçerek elektrik kesintisi yaşadıklarını ve geri döneceklerini deklare etti. Bunun üzerine kule ilgili birimleri harekete geçirerek ARFF ekiplerinin 20.46'de piste hazır olmalarını istedi. Acil durum deklere eden ve Esenboğa Havalimanı'na geri dönüş kararı alan pilot ile kule arasında saat: 20.52'de irtibat kesildi.

Libya heyeti Ankara'da jetin düştüğü alanda inceleme yaptıLibya heyeti Ankara'da jetin düştüğü alanda inceleme yaptı

İletişim kesilmesi üzerine havalimanında 'full emergency' durumuna geçildi ve saat 21.00 itibariyle havalimanı uçuşlara kapatıldı.

İHBAR ÜZERİNE JANDARMA EKİPLERİ HIZLICA OLAY YERİNE GİTTİ
Uçağın pilotu ile kule arasında irtibatın kesilmesinin ardından Hava Trafik Kontrol Merkezi'ne Haymana ilçesi üzerinde patlama sesi duyulduğu bilgisi geldi. Bunun üzerine görevliler hızlı bir şekilde ilk olarak Esenboğa Havalimanı Jandarma Birliği ile irtibat sağlanarak Haymana Jandarma ekiplerinden söz konusu bilginin teyit edilmesini istedi. İhbar üzerine harekete geçen Haymana Jandarma ekiplerine de Haymana Sekinalmaz verici istasyonundan gelen ihbar telefonu üzerine uçağın düştüğü bölgeye AFAD, Emniyet, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Olay nedeniyle 21.00'da uçuşlara kapatılan Esenboğa Havalimanı, 21.57'de trafiğe yeniden açıldı. Bu sırada iniş için bekleyen uçaklar Kayseri, Konya ve İzmir'e yönlendirildi.

CANLI ANLATIM | Ankarada düşen Libya uçağındaki karakutu bulundu!CANLI ANLATIM | Ankarada düşen Libya uçağındaki karakutu bulundu!

