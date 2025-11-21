Migros Bizim Yağ kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! İşte Kazanan ve yedek listesi
Migros'un "Bizim Yağ" alışverişine özel düzenlediği çekiliş sonuçları belli oldu. Kampanyaya katılan müşteriler arasından yapılan çekilişle birbirinden değerli hediyeler sahiplerini buldu. Açıklanan listede her ödül için asil ve yedek talihliler yer aldı. İşte o isimler...
Lenovo Yoga 7 Laptop Core Ultra 5 Dizüstü Bilgisayar
Asil Talihliler:
Ayşe Nur Soğukçam
Mert Can Koca
Yedek Talihliler:
Seçkin Akça
Kenan Uymaz
Philips EP5547/90 Tam Otomatik Espresso Makinesi
Asil Talihliler:
Çağla Sak
Ferhat Uğur
Gonca Çalışkan
Tansel Turan
Yedek Talihliler:
Mustafa Sabırlı
Fatih Zabun
Emel Demirel
Ahmet Kaliner
Apple Watch SE GPS 40 mm
Asil Talihliler:
Tuba Ortak
Arzu Dinç
Emine Genç
Armağan Gürbey
Aytül Akar – İzmir
Sinem Okçu
Yedek Talihliler:
Sevim Gelir
Sevi Çetin
Bahar Gören
Burengül Yakar
Buse Aksoy
Saadet Karakuş
Philips HD6307/70 7000 Serisi Contact Tost ve Izgara Makinesi
Asil Talihliler:
Esra Çelikel
Buket Ayaz
Sabiha Hancı
Muhlis Arslan
Ferit Demir
Metin Kaya
Ebru Savcı
Gülden Gül
Yedek Talihliler:
Türker Aygün
Deniz Öner
Günay Honamlı – Muğla
Resul Omrak
Hacer Çelen
Nurten Dut
Ayşe Ayvedi
Zübeyir Enes Dindar – İzmir
Stanley Quencher H2.0 Flowstate Pipetli Termos 1.18 LT
Asil Talihliler:
Serdar Tosun
Sinem Ertan
Ahmet Atlı
Nilüfer Ay
Nida Özcan
Mahmut Bidaklı
Ömür Atilla Başer
Sema Küçük
Mihael Albayrak
Hatice Yaşar
Yedek Talihliler:
İpek Erven
Buket Alnabıy
Ayşe Akkaya – İstanbul
Sibel Köseoğlu
Beyza Nur Özyurt
Hatun Laçın
Nuriye Değirmenci Uysal
Dülgün Üzüm
Gülserin Köknal
Kadir Buğdaycı
NOT:
MPİ'den alınan 18.09.2025 tarih ve E-24951361-255.01.02- 78120 sayılı izin ile Migros Ticaret A.Ş. adına; 09.10.2025 (Saat 10.00) – 09.11.2025 (Saat 22.00) tarihleri arasında Mucize Tanıtım tarafından düzenlenen Migros Bizim Yağ kampanyasına 11.183 katılım bulunmaktadır. 25.09.2024 tarihinde yapılan çekilişte, ikramiye olarak; 2 kişi Lenova Yoga 7 Laptop Dizüstü Bilgisayar Core Ultra 5 125U-16GB-512GB SSD 14" W11, 4 kişi Philips EP5547/90 Tam Otomatik Espresso Makinesi, 6 kişi Apple Watch SE GPS 40 mm, 8 kişi Philips HD6307/70 7000 Serisi Contact Tost ve Izgara Makinesi, 10 kişi Stanley Quencher H2.O Flowstate Pipetli Termos 1.18 LT kazanmıştır. İkramiye kazanan asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile bildirim yapılacaktır. İkramiyeyi teslim alabilmek için kazanan asil talihlilerin en geç 06.12.2025, yedek talihlilerin en geç 21.12.2025 tarihine kadar mucize@ mucizetanitim.com mail adresine nüfus cüzdan fotokopilerini göndererek başvurmaları gerekmektedir. İkramiyelerin son teslim tarihi 24.12.2025' dür. ÖTV ve KDV haricindeki diğer tüm yasal yükümlülükler talihlilere aittir. Kampanyaya katılan herkes kampanya kurallarını peşinen kabul etmiş sayılır.