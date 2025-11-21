Migros Bizim Yağ kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! İşte Kazanan ve yedek listesi

Stanley Quencher H2.0 Flowstate Pipetli Termos 1.18 LT

Asil Talihliler:

Serdar Tosun

Sinem Ertan

Ahmet Atlı

Nilüfer Ay

Nida Özcan

Mahmut Bidaklı

Ömür Atilla Başer

Sema Küçük

Mihael Albayrak

Hatice Yaşar

Yedek Talihliler:

İpek Erven

Buket Alnabıy

Ayşe Akkaya – İstanbul

Sibel Köseoğlu

Beyza Nur Özyurt

Hatun Laçın

Nuriye Değirmenci Uysal

Dülgün Üzüm

Gülserin Köknal

Kadir Buğdaycı

NOT:

MPİ'den alınan 18.09.2025 tarih ve E-24951361-255.01.02- 78120 sayılı izin ile Migros Ticaret A.Ş. adına; 09.10.2025 (Saat 10.00) – 09.11.2025 (Saat 22.00) tarihleri arasında Mucize Tanıtım tarafından düzenlenen Migros Bizim Yağ kampanyasına 11.183 katılım bulunmaktadır. 25.09.2024 tarihinde yapılan çekilişte, ikramiye olarak; 2 kişi Lenova Yoga 7 Laptop Dizüstü Bilgisayar Core Ultra 5 125U-16GB-512GB SSD 14" W11, 4 kişi Philips EP5547/90 Tam Otomatik Espresso Makinesi, 6 kişi Apple Watch SE GPS 40 mm, 8 kişi Philips HD6307/70 7000 Serisi Contact Tost ve Izgara Makinesi, 10 kişi Stanley Quencher H2.O Flowstate Pipetli Termos 1.18 LT kazanmıştır. İkramiye kazanan asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile bildirim yapılacaktır. İkramiyeyi teslim alabilmek için kazanan asil talihlilerin en geç 06.12.2025, yedek talihlilerin en geç 21.12.2025 tarihine kadar mucize@ mucizetanitim.com mail adresine nüfus cüzdan fotokopilerini göndererek başvurmaları gerekmektedir. İkramiyelerin son teslim tarihi 24.12.2025' dür. ÖTV ve KDV haricindeki diğer tüm yasal yükümlülükler talihlilere aittir. Kampanyaya katılan herkes kampanya kurallarını peşinen kabul etmiş sayılır.