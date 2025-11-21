PODCAST CANLI YAYIN

Migros Bizim Yağ kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! İşte Kazanan ve yedek listesi

Migros’un “Bizim Yağ” alışverişine özel düzenlediği çekiliş sonuçları belli oldu. Kampanyaya katılan müşteriler arasından yapılan çekilişle birbirinden değerli hediyeler sahiplerini buldu. İşte ödül kazanan asil ve yedek talihliler.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Migros Bizim Yağ kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! İşte Kazanan ve yedek listesi

Migros'un "Bizim Yağ" alışverişine özel düzenlediği çekiliş sonuçları belli oldu. Kampanyaya katılan müşteriler arasından yapılan çekilişle birbirinden değerli hediyeler sahiplerini buldu. Açıklanan listede her ödül için asil ve yedek talihliler yer aldı. İşte o isimler...

Lenovo Yoga 7 Laptop Core Ultra 5 Dizüstü Bilgisayar

Asil Talihliler:

Ayşe Nur Soğukçam

Mert Can Koca

Yedek Talihliler:

Seçkin Akça

Kenan Uymaz

Philips EP5547/90 Tam Otomatik Espresso Makinesi

Asil Talihliler:

Çağla Sak

Ferhat Uğur

Gonca Çalışkan

Tansel Turan

Yedek Talihliler:

Mustafa Sabırlı

Fatih Zabun

Emel Demirel

Ahmet Kaliner

Apple Watch SE GPS 40 mm

Asil Talihliler:

Tuba Ortak

Arzu Dinç

Emine Genç

Armağan Gürbey

Aytül Akar – İzmir

Sinem Okçu

Yedek Talihliler:

Sevim Gelir

Sevi Çetin

Bahar Gören

Burengül Yakar

Buse Aksoy

Saadet Karakuş

Philips HD6307/70 7000 Serisi Contact Tost ve Izgara Makinesi

Asil Talihliler:

Esra Çelikel

Buket Ayaz

Sabiha Hancı

Muhlis Arslan

Ferit Demir

Metin Kaya

Ebru Savcı

Gülden Gül

Yedek Talihliler:

Türker Aygün

Deniz Öner

Günay Honamlı – Muğla

Resul Omrak

Hacer Çelen

Nurten Dut

Ayşe Ayvedi

Zübeyir Enes Dindar – İzmir

Stanley Quencher H2.0 Flowstate Pipetli Termos 1.18 LT

Asil Talihliler:

Serdar Tosun

Sinem Ertan

Ahmet Atlı

Nilüfer Ay

Nida Özcan

Mahmut Bidaklı

Ömür Atilla Başer

Sema Küçük

Mihael Albayrak

Hatice Yaşar

Yedek Talihliler:

İpek Erven

Buket Alnabıy

Ayşe Akkaya – İstanbul

Sibel Köseoğlu

Beyza Nur Özyurt

Hatun Laçın

Nuriye Değirmenci Uysal

Dülgün Üzüm

Gülserin Köknal

Kadir Buğdaycı

NOT:
MPİ'den alınan 18.09.2025 tarih ve E-24951361-255.01.02- 78120 sayılı izin ile Migros Ticaret A.Ş. adına; 09.10.2025 (Saat 10.00) – 09.11.2025 (Saat 22.00) tarihleri arasında Mucize Tanıtım tarafından düzenlenen Migros Bizim Yağ kampanyasına 11.183 katılım bulunmaktadır. 25.09.2024 tarihinde yapılan çekilişte, ikramiye olarak; 2 kişi Lenova Yoga 7 Laptop Dizüstü Bilgisayar Core Ultra 5 125U-16GB-512GB SSD 14" W11, 4 kişi Philips EP5547/90 Tam Otomatik Espresso Makinesi, 6 kişi Apple Watch SE GPS 40 mm, 8 kişi Philips HD6307/70 7000 Serisi Contact Tost ve Izgara Makinesi, 10 kişi Stanley Quencher H2.O Flowstate Pipetli Termos 1.18 LT kazanmıştır. İkramiye kazanan asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile bildirim yapılacaktır. İkramiyeyi teslim alabilmek için kazanan asil talihlilerin en geç 06.12.2025, yedek talihlilerin en geç 21.12.2025 tarihine kadar mucize@ mucizetanitim.com mail adresine nüfus cüzdan fotokopilerini göndererek başvurmaları gerekmektedir. İkramiyelerin son teslim tarihi 24.12.2025' dür. ÖTV ve KDV haricindeki diğer tüm yasal yükümlülükler talihlilere aittir. Kampanyaya katılan herkes kampanya kurallarını peşinen kabul etmiş sayılır.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
İmamoğlu Suç Örgütü hafriyat alanına mafya gibi çöktü: 111 milyarlık vurgun
TAKVİM FETÖ'nün kolejini belgeleriyle ifşa etmişti! Bakan Tekin'den TBMM'de "Gülbahar" gündemi
Türk Telekom
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Beykoz’a telefon! Gençlere hitap etti
İlk kez ortaya çıktı! İşte Böcek ailesinin kaldığı oteli ilaçlayan çalışanın görüntüleri
AK Parti'de "İmralı" komisyonu: "Ziyarete olumlu bakıyoruz oylama olursa olumlu oy vereceğiz"
'TİP'ik provokasyon! Sera Kadıgil'in skandal sözleri sonrası Bakan Yusuf Tekin komisyondan ayrıldı
28 maddelik Ukrayna planı: Trump ve Putin anlaştı iddiasına Kremlin'den yalanlama! Kiev "taslağı aldık" dedi
Gençlere evlilik desteği 250 bin TL'ye çıkıyor! Ne zamandan itibaren geçerli olacak?
Skandal görüntüler ortaya çıktı: İşte Böcek ailesinin otelde kilitli kaldığı anlar! Otel sahibi ve çalışana yakalama kararı
CHP'nin İmralı oyunu deşifre! SÖZCÜ'yü yalanlayıp TAKVİM'i doğruladılar: Önce "hayır" diyecekler sonra komisyonla gidecekler
Kim Milyoner Olmak İster’de gladyatör sorusu yarışmacıyı yaktı!
Vucic de Saraybosna’da insan avına katıldı mı? Soruşturma başlayacak
Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası play-off turundaki rakibi belli oldu!
Başkan Erdoğan G20 Zirvesi için Güney Afrika'ya gidiyor! Liderlerle bir araya gelecek
Kıbrıs’ta kritik görüşme! Erhürman Rum lidere 10 madde sundu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'ten bahis açıklaması: "Bir operasyon daha olabilir"
İsrail endişeli! Türkiye 13 yıl aradan sonra Şam’a geri dönüyor
Duhok'ta YPG'ye "IKBY" modelinin altyapısı mı? Elebaşı Abdi kravat takıp özerklik istedi: Barzaniler nerede duruyor?
Mankenlere taş çıkarır: Bez Bebek'in çocuk yıldızı Elif Ceren Balıkçı bakın şimdi ne halde